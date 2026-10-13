Álex Sola vuelve a la dinámica del primer equipo tras cumplir su sanción

La normalidad ha regresado para Álex Sola en la UD Almería. El extremo vasco se ejercita de nuevo junto al resto de la plantilla desde este pasado lunes, una vez cumplida la sanción deportiva que el club le impuso tras el expediente disciplinario abierto por el accidente de tráfico que protagonizó hace algo más de una semana.

La entidad rojiblanca decidió apartar temporalmente al futbolista de la dinámica del primer equipo y sancionarlo tanto en el plano deportivo como económico después de que impactara con su vehículo contra varios coches estacionados en la capital almeriense. Posteriormente, las pruebas de alcoholemia reflejaron una tasa de 0,76 miligramos por litro de aire espirado, una cifra que supera ampliamente el límite legal permitido.

Durante esos días, Sola se entrenó al margen de sus compañeros y tampoco entró en la convocatoria del encuentro frente al Leganés. Una vez finalizado el periodo de castigo, el jugador ha recuperado la normalidad en los entrenamientos y vuelve a estar a disposición de García Pimienta, que decidirá cuándo considera oportuno devolverle minutos de competición.

Con este paso, el Almería da por finalizado un episodio que ha marcado la actualidad del club en las últimas semanas y con el que pretendió enviar un mensaje de firmeza ante un comportamiento que entendió incompatible con los valores de la entidad. Pese a ello, parte de la afición considera que la sanción aplicada al futbolista ha sido insuficiente dada la gravedad de lo ocurrido