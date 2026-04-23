La Autoridad Portuaria cede una nave para que las ONG atiendan a migrantes en el proceso de regularización

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) cederá una nave, en el puerto pesquero de Almería, desde el próximo lunes 27 de abril para facilitar el procedimiento de regularización de migrantes. Así lo ha anunciado, a preguntas de los medios, la presidenta de la APA, Rosario Soto. Ha avanzado que el puerto pesquero de Almería va a contar con una nave acondicionada para que las ONG y entidades colaboradoras, en el proceso extraordinario actual, puedan atender a los usuarios ante las largas colas registradas en los últimos días en diferentes puntos de la capital almeriense.

Ha indicado además que el espacio, que se ubicará en las proximidades de la sala Varadero, permitirá a las diferentes organizaciones como Almería Acoge o Cepaim atender las demandas encaminadas, sobre todo, a obtener el certificado de vulnerabilidad necesario, para quienes carecen de un contrato o precontrato de trabajo o no pueden justificar la unidad familiar en el país con menores o mayores con discapacidad a su cargo. No obstante, ha dejado claro que la iniciativa quedará abierta a otras entidades colaboradoras que lo pidan.

El anuncio llegaba durante la presentación de la campaña digital e internacional dirigida a potenciales viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) de 2026. A este respecto, la Autoridad Portuaria de Almería ha iniciado la campaña digital e internacional 'De nuestro puerto al tuyo', para posicionar el Puerto de Almería entre potenciales viajeros que en verano parten desde Europa hacia el norte de África durante la OPE, con el objetivo de que opten por el Puerto de Almería y compren su billete por adelantado. La presidenta, Rosario Soto, ha presentado la iniciativa que en su tercera edición pretende consolidar los buenos resultados que tuvo en las dos ediciones anteriores, alcanzando una audiencia de siete millones de personas durante el ejercicio anterior. Una campaña que se se prolongará hasta el 14 de junio y que complementa los servicios que se ofrecen desde el Puerto de Almería. Con ella, el Puerto de Almería quiere posicionarse en los países donde residen potenciales pasajeros, que son, además de España, Alemania, Bélgica, Francia y Países Bajos y lo hará en tres idiomas: español, francés y árabe, siendo este último el que más impacto tuvo en el pasado año.

Al igual que en años anteriores y para que la campaña sea lo más efectiva posible, se dará la máxima información de servicio al viajero y que pueda completar la compra de billetes para emprender su viaje, las imágenes y vídeos que se proyecten, en las pantallas fijas o dispositivos móviles de los usuarios, les conducirán a una página (promocionope.apalmeria.com) con información sobre el Puerto de Almería y los servicios que ofrece durante la Operación Paso del Estrecho, para hacer su tránsito lo más satisfactorio posible. Esta incluye un enlace directo para la compra de billetes a través de las distintas navieras que operan en el Puerto de Almería con destino a Melilla, Marruecos y Argelia, durante la OPE, como son: Armas-Trasmediterránea, Baleària, GNV y Africa Morocco Link (AML), que este año se suma a la oferta de la OPE para la conexión entre Nador y Almería.

Importancia del tráfico de pasajeros de la OPE para el Puerto de Almería

La presidenta de la APA ha recordado la importancia del tráfico de pasajeros de la OPE para el Puerto de Almería, así ha indicado que las instalaciones portuarias almerienses cerraban la OPE del pasado con 598.163 personas que embarcaron y desembarcaron desde 15 de junio al 15 de septiembre; también lo hicieron 148.268 vehículos. Esta cifra supuso cerca del 70% del total del tráfico anual de pasajeros del Puerto de Almería.