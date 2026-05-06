Almería es la segunda provincia costera andaluza con más Banderas Azules en 2026

Un verano más, la alegría de los destinos turísticos de costa se tiñe de azul, el color de las banderas que distinguen a la calidad de las playas.

En 2026 Almería es la segunda provincia litoral andaluza, detrás de Málaga, en número de esas banderas azules (38).

El municipio playero almeriense mas reconocido es Roquetas de mar con 6 (Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, La Romanilla, Playa Serena y Roquetas pueblo).

Le siguen:

Mojácar 5 (El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre y Piedra Villazar que vuelve a obtenerla)

Cuevas del Almanzora 4 (Pozo del Esparto, Quitapellejos, Palomares y Playazo Villaricos que la recupera)

Pulpí 4 (Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena)

En las playas de Adra ondearán 4 (Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca)

Carboneras 3 (El Ancón, Las Marinicas, y Los Barquicos-Cocones)

El Ejido 3 (Balerma, Levante y Almerimar)

Vera 2 (El Playazo y Las Marinas-Bolaga que la recobra)

Níjar 2 (Aguamarga y San José)

Almería capital 2 (El Toyo y San Miguel)

Balanegra 1

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