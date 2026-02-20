Almería reúne a la élite de la neurocirugía pediátrica en la 41ª Reunión de SENEP

Del 19 al 21 de febrero de 2026, la ciudad de Almería acoge a profesionales, investigadores y especialistas de todo el país con motivo de la 41ª Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP), una cita ya consolidada como referente en el calendario médico nacional.

El encuentro, que se celebra en el Auditorio Maestro Padilla bajo el lema “Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser”, reúne a expertos nacionales e internacionales con el objetivo de actualizar conocimientos, compartir avances científicos y reforzar la colaboración en el ámbito de la neurocirugía pediátrica. Durante tres intensas jornadas se desarrollan ponencias, talleres y debates centrados en las principales patologías del sistema nervioso central infantil, desde la neurooncología hasta las malformaciones congénitas o la patología vascular.

El presidente de esta 41ª edición y jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Torre Cárdenas, Antonio Huete, destacó en los micrófonos de Onda Cero Almería la relevancia científica de la primera jornada: “Estamos consensuando criterios y trabajando todos a una para mejorar la calidad de la atención neuroquirúrgica que damos a los niños de España y de otros países participantes”.

La mañana inaugural estuvo dedicada a la neurooncología pediátrica, uno de los grandes retos de la especialidad. En este contexto, la doctora Eva Cardona, directora del servicio de Neurocirugía del Hospital Parc Taulí, subrayó los avances en diagnóstico molecular y tratamientos individualizados: “Ya no hablamos de un tumor cerebral, sino de un paciente único con un tumor concreto. Nuestro objetivo es conseguir el máximo beneficio con el mínimo riesgo, permitiendo que los niños desarrollen todo su potencial”.

La reunión cuenta además con una destacada participación internacional. El doctor José Hinojosa, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital Sant Joan de Déu, recordó que la SENEP es la sociedad de neurocirugía pediátrica más antigua de Europa y puso en valor el intercambio de experiencias con especialistas de Portugal, Alemania, Italia o Argentina. En su intervención abordó la patología malformativa y la importancia del diagnóstico prenatal y la cirugía fetal en casos como la espina bífida.

Por su parte, Giovanni Pancucci, neurocirujano del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, centró su participación en la gestión y organización de unidades de referencia en neurocirugía pediátrica, destacando la necesidad de colaboración entre centros y el impulso de estudios multicéntricos que mejoren la atención a los pacientes infantiles en todo el territorio.

Además del alto nivel científico, la organización ha previsto la acreditación oficial del congreso y facilidades logísticas para los asistentes, reforzando así su carácter formativo y profesional. Con una elevada participación y una intensa agenda de trabajo, la 41ª Reunión de SENEP refuerza el papel de Almería como punto de encuentro para el avance de la neurocirugía pediátrica y el compromiso colectivo con la salud y el futuro de los niños.