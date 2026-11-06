Almería reúne el 10 de noviembre a expertos para impulsar el turismo deportivo

Almería celebrará el próximo martes, 10 de noviembre, la quinta edición del Almería Sports Destination Summit, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, empresas y especialistas del deporte y el turismo para analizar las oportunidades de crecimiento de este sector en la provincia.

La jornada tendrá lugar en el Salón de Cultura de Cajamar, en la Casa de las Mariposas, y cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y Almería Sports Destination.

El objetivo es reforzar el posicionamiento de Almería como destino deportivo durante todo el año, aprovechando sus condiciones climáticas, sus espacios naturales y sus posibilidades para la práctica de distintas disciplinas. La diputada de Deportes, María Luisa Cruz, ha destacado que el turismo deportivo puede contribuir a reducir la estacionalidad, atraer visitantes y generar actividad económica y empleo en los municipios.

Deportes de arena, ciclismo y sostenibilidad

El programa abordará los principales retos del sector a través de mesas redondas y ponencias especializadas. Entre los temas destacados figuran el desarrollo de los deportes de arena, con Arena Center como uno de los referentes de la ciudad, y el potencial del ciclismo como producto turístico durante los 365 días del año.

También habrá espacio para la sostenibilidad medioambiental, con la presentación del proyecto INSPIRES, centrado en la protección de las praderas de posidonia de Cabo de Gata-Níjar.

La proyección internacional tendrá un papel destacado con la presentación de Almería como sede de la Adventure Travel World Summit 2027, un encuentro mundial de turismo de aventura que situará a la provincia en el escaparate internacional.

Programa de la jornada

La recepción de participantes comenzará a las 9.15 horas y la inauguración institucional está prevista para las 9.45 horas. A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre los retos del turismo deportivo en Almería, Andalucía y España, seguida de una conferencia de Carlos Canto, CEO y fundador de SPSG Consulting, sobre los factores clave para desarrollar destinos competitivos.

La programación continuará con las sesiones dedicadas a la proyección internacional, los deportes de arena y la sostenibilidad, antes de concluir con un debate sobre el potencial ciclista de la provincia.

El encuentro finalizará a las 14.15 horas con una sesión de networking y un cóctel en Ático HO, frente a la Casa de las Mariposas.