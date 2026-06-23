Almería registra el récord de mínima más alta en un mes de junio en la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado, por primera vez, dentro de su red en la Península una temperatura mínima igual o superior a los 30 grados en un mes de junio después de que el pasado día 21 la estación meteorológica del Aeropuerto de Almería no bajara de los 30,8 grados centígrados. Según ha apuntado la AEMET, el aeródromo almeriense batió su récord de temperatura mínima para un mes de junio, que estaba en los 27,1 grados centígrados registrados en 2025, al sostener temperaturas por encima de los 30,8 grados, a las 7,00 horas, esto es, 3,7 grados centígrados más. De hecho, a lo largo del pasado domingo, el aeropuerto mantuvo una temperatura media de 35,3 grados centígrados llegando a alcanzar una máxima de 39,8 grados a las 14,50 horas.

En este sentido, la provincia también registró vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la zona de Cabo de Gata, 54 kilómetros por hora en Carboneras y 46 en la zona del aeropuerto, lo que incrementó la sensación de bochorno debido al desplazamiento de masas cálidas. El 21 de junio fue un día récord de temperaturas en España, ya que nunca había sido tan cálido en el conjunto de país desde, al menos, desde 1950 cuando arrancaron los registros.