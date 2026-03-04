Almería refuerza su promoción turística en la ITB de Berlín para atraer más viajeros alemanes

La provincia de Almería ha arrancado su presencia en la ITB Berlin, que se celebra en el recinto ferial Messe Berlin hasta el 5 de marzo, con una intensa agenda de encuentros profesionales para consolidar su posicionamiento internacional como destino turístico.

La delegación almeriense, encabezada por la diputada de Turismo, María José Herrada, está manteniendo reuniones con turoperadores, aerolíneas y plataformas especializadas con el objetivo de reforzar la conectividad aérea y ampliar la presencia de la provincia en el mercado alemán, considerado estratégico para el crecimiento turístico de Almería.

Uno de los encuentros destacados ha sido con responsables de HolidayCheck, una de las plataformas de viajes más consultadas en Alemania. Estos contactos buscan incrementar la visibilidad de Costa de Almería entre los viajeros centroeuropeos y favorecer nuevos acuerdos de promoción.

Promoción dentro del espacio de Andalucía

La presencia almeriense se integra en el expositor de Turismo Andaluz, dentro del pabellón de Turespaña, lo que permite reforzar la estrategia conjunta para consolidar la llegada de visitantes internacionales a la provincia.

Durante la jornada, el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, visitó el espacio andaluz y respaldó la promoción del destino almeriense en el mercado alemán, uno de los más relevantes para segmentos como el turismo de naturaleza, el cicloturismo, el senderismo, el golf y el sol y playa fuera de temporada alta.

Cabo de Gata, turismo activo y gastronomía gourmet

En esta edición de la feria, Almería está promocionando algunos de sus principales reclamos turísticos, como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, el turismo activo en el interior de la provincia, el segmento MICE, el turismo cinematográfico y la oferta gastronómica vinculada a la marca gourmet provincial.

Además, el destino ha presentado nuevos materiales promocionales y campañas específicas adaptadas al perfil del viajero alemán, con especial énfasis en la desestacionalización, la sostenibilidad y la autenticidad de la experiencia turística.

La participación en la ITB de Berlín marca el inicio del calendario internacional de promoción turística de la provincia en 2026, con el objetivo de seguir posicionando a Almería y Costa de Almería como destinos competitivos, sostenibles y preparados para crecer en mercados prioritarios como el alemán.