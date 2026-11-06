Almería instalará nueve nuevos puntos de suministro eléctrico en cinco espacios públicos

El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación las obras para instalar nueve nuevos puntos de suministro eléctrico en distintos espacios públicos de la capital. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 161.700 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de mes y medio. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre.

La iniciativa pretende mejorar las infraestructuras de aquellos enclaves que acogen habitualmente conciertos, actividades culturales, celebraciones y otros eventos públicos. El objetivo es que estos espacios dispongan de conexiones eléctricas permanentes y no tengan que depender de instalaciones provisionales o grupos electrógenos.

En total, los trabajos se distribuirán en cinco ubicaciones. El Parque de las Almadrabillas contará con un nuevo punto de suministro bajo el Cable Inglés, mientras que el Parque Nicolás Salmerón incorporará cuatro conexiones en diferentes zonas, entre ellas los entornos de la Fuente de los Delfines, el Templete y la Fuente de los Peces.

También se instalarán dos puntos en la avenida Federico García Lorca, concretamente en el Mirador de la Rambla y la Plaza de las Velas. A estos se sumarán otro en el Parque de la Estación y uno más en la Plaza Pablo Cazard.

La actuación incluye tanto los trabajos de obra civil como el montaje de los equipos eléctricos, sus conexiones y los sistemas de protección necesarios para garantizar su funcionamiento y seguridad.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha señalado que estas instalaciones permitirán organizar actividades en la vía pública con mejores condiciones técnicas, además de reducir los gastos derivados del alquiler de equipos temporales.

El Consistorio también espera disminuir el impacto visual y ambiental de los generadores eléctricos, al tiempo que agiliza la preparación de los espacios públicos para acoger eventos de distinta naturaleza.