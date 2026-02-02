Almería impulsa su transformación urbana con un plan de más de 14 millones de euros hasta 2030

El Ayuntamiento de Almería ha dado a conocer este lunes el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030’, una ambiciosa hoja de ruta para la transformación urbana de la capital que contará con una inversión superior a los 14 millones de euros, financiados en un 85% por fondos europeos EDIL-FEDER. La iniciativa busca impulsar la revitalización de los barrios históricos, reforzar la cohesión social y avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible y económicamente activa.

Durante la presentación, la alcaldesa María del Mar Vázquez destacó el carácter transversal del plan y subrayó que sitúa a Almería entre las ciudades con mayor capacidad de planificación urbana a medio y largo plazo. Con una población que ya supera los 205.000 habitantes y que la coloca entre las 30 ciudades más pobladas de España, la regidora defendió la necesidad de aplicar políticas públicas que favorezcan un crecimiento equilibrado y ordenado.

El PAI almeriense ha sido elegido entre 380 proyectos presentados por municipios de todo el país, logrando situarse entre los siete mejor valorados a nivel nacional. La selección ha tenido en cuenta aspectos como la calidad técnica, el grado de madurez del proyecto y la capacidad de gestión del Ayuntamiento, que tendrá hasta 2029 para ejecutar las actuaciones previstas.

El plan se estructura en tres ejes estratégicos, alineados con la Agenda Urbana, el Plan Estratégico de la Ciudad y los objetivos europeos en materia de cohesión social, sostenibilidad y digitalización.

El primero, ‘Almería con talento para la inclusión’, apuesta por la cultura y el patrimonio como motores de integración social. Entre las medidas contempladas se encuentran el fortalecimiento del Museo de Arte Doña Pakyta como referente cultural, la mejora de la conexión urbana entre Pescadería, La Chanca y La Almedina, nuevos accesos a la Alcazaba y el impulso de espacios vinculados a la industria cultural y creativa. También se prevé la digitalización del patrimonio a través de señalética inteligente. Este eje contará con una inversión aproximada de 4,18 millones de euros.

El segundo bloque, ‘Almería productiva’, se centra en la dinamización económica y la generación de empleo. Incluye la rehabilitación del Mercado de Plaza Pavía y su entorno, la culminación del edificio Virgen del Socorro como centro de formación sociolaboral, mejoras en la conectividad del centro histórico y programas de apoyo al comercio local y al emprendimiento. Además, se impulsará la digitalización de los servicios municipales, comenzando por el área de servicios sociales. La inversión prevista supera los 6,26 millones de euros.

El tercer eje, ‘Almería sostenible’, agrupa las actuaciones relacionadas con la mejora del entorno urbano y la adaptación al cambio climático. Entre ellas figuran la regeneración del Barrio del Santo, la recuperación del Camino Viejo y del entorno de la Muralla Jairán como corredores verdes, así como el avance en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones mediante sistemas digitales de gestión. Este apartado contará con más de 3,5 millones de euros.

La alcaldesa recalcó que buena parte de las actuaciones incluidas en el PAI ya se encuentran en distintas fases de licitación, redacción o diseño, lo que garantiza una ejecución viable. Definió el plan como un instrumento “vivo y dinámico”, en consonancia con los criterios de la Unión Europea.

Asimismo, explicó que el PAI se apoya en la experiencia acumulada en programas anteriores como URBAN, EDUSI o CAMINA, dando continuidad a proyectos ya iniciados en zonas en proceso de rehabilitación social y económica. El plan también contempla la posibilidad de incorporar nuevas actuaciones en función del desarrollo de las obras o de posibles ajustes presupuestarios, siempre bajo una estricta supervisión. Entre las intervenciones en reserva figuran mejoras en el Parque Nicolás Salmerón o nuevos accesos a la Alcazaba, en caso de que se amplíe la financiación europea.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Almería aspira a avanzar hacia una ciudad más cohesionada, sostenible y competitiva, poniendo el acento en la recuperación de los barrios históricos y en la mejora de la calidad de vida de sus vecinos.