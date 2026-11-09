Almería garantizará las urgencias y los tratamientos imprescindibles durante la huelga sanitaria del 11-N

Los centros sanitarios de la provincia de Almería aplicarán los servicios mínimos establecidos por el Servicio Andaluz de Salud con motivo de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre. El dispositivo pretende asegurar la atención a los pacientes y garantizar que el paro no afecte a las urgencias ni a los tratamientos médicos que no pueden aplazarse.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recoge que los hospitales almerienses mantendrán el 100% de la actividad asistencial que prestan habitualmente los domingos y festivos. Entre los servicios incluidos figuran las urgencias hospitalarias, las pruebas diagnósticas urgentes y los tratamientos que requieren continuidad, como la quimioterapia, la radioterapia, la diálisis y la cirugía oncológica.

También se mantendrá la atención en las unidades de cuidados intensivos, reanimación, paritorios, quirófanos de urgencias y hemodinámica urgente. Asimismo, quedará cubierta la asistencia inmediata que puedan necesitar los pacientes ingresados.

En Atención Primaria, los centros de salud que cuenten con Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) funcionarán con los mismos efectivos que durante los fines de semana y festivos. En aquellos centros y consultorios que no dispongan de este servicio, se garantizará al menos un médico dedicado exclusivamente a atender las urgencias durante el horario habitual de apertura. Por su parte, los consultorios auxiliares no tendrán servicios mínimos, por lo que los usuarios deberán acudir a su centro de salud o SUAP de referencia.

El dispositivo contempla igualmente la cobertura completa de los equipos móviles de emergencias del 061, así como de los servicios de coordinación de urgencias, los recursos aéreos y los traslados de pacientes críticos. En los centros coordinadores, la teleoperación contará con el 90% de los trabajadores por turno, una cifra que podrá elevarse hasta el 95% si aumenta la demanda asistencial o se activan planes de emergencia.

Por otro lado, Salud Responde mantendrá al 75% de su plantilla para atender las llamadas relacionadas con necesidades asistenciales urgentes y evitar la saturación del servicio. También continuarán operativos los recursos de apoyo esenciales, entre ellos los laboratorios, el diagnóstico por imagen urgente, la farmacia hospitalaria y el transporte sanitario necesario.

La resolución se aplicará tanto a la sanidad pública como a la privada. Con estos servicios mínimos, la Administración busca preservar la atención sanitaria durante la jornada de huelga y asegurar la continuidad de todos aquellos procesos médicos que no pueden interrumpirse.