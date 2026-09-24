El Almería estrenará la camiseta del Indalo… ¡sin el Indalo!

La UD Almería está a punto de estrenar una de las camisetas que más expectación ha generado entre sus aficionados, aunque finalmente tendrá que hacerlo con una modificación respecto al diseño original. La segunda equipación, inspirada en el blanco roto de la Alcazaba y con el Indalo como gran protagonista, no podrá lucir esta figura como único distintivo en el pecho durante los partidos oficiales. LaLiga exige que los clubes utilicen su escudo reglamentario en competición, por lo que el conjunto almeriense tendrá que introducir un cambio para poder vestir esta indumentaria.

Después de seis jornadas, el Almería ya ha utilizado la primera equipación, con las tradicionales rayas rojiblancas, y la tercera, de color lila y diseñada como homenaje al mármol de la provincia. La segunda, sin embargo, todavía no había aparecido en partido oficial y lo hará este domingo en Son Moix. El problema es que el diseño que tanta aceptación ha tenido entre los seguidores no podrá utilizarse tal y como fue presentado.

La normativa de LaLiga establece requisitos concretos sobre la identidad corporativa de los clubes y no permite competir con un distintivo diferente al escudo oficial sin la correspondiente autorización previa. Esta circunstancia ya fue comunicada al Almería por parte de la patronal a finales de julio. La solución que maneja ahora la entidad pasa por sustituir el escudo oficial sobre el Indalo y permitiendo así que la camiseta pueda utilizarse en competición. La versión original, con el Indalo, seguirá disponible para los aficionados en la tienda oficial, por lo que la que vista el equipo sobre el césped será ligeramente diferente.

El escudo en la camiseta será totalmente de color verde en la misma gama que el Indalo. De esta forma, una de las grandes apuestas del Almería para esta temporada, especialmente desde el punto de vista comercial y de identificación con la provincia, sufre un gran revés obligado para adaptarse a la normativa.