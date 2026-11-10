Almería, epicentro del cooperativismo agroalimentario europeo

Almería se ha convertido en el punto de encuentro del cooperativismo agroalimentario europeo con la celebración del Foro Empresarial de la Presidencia de la COGECA (Business Forum), que ha reunido durante dos días a representantes de las principales organizaciones y empresas cooperativas de la Unión Europea para analizar los retos del sector y explorar nuevas oportunidades de colaboración e integración empresarial. El foro ha estado organizado conjuntamente por la COGECA, Cooperativas Agro-alimentarias de España y Cajamar, y el encuentro se ha celebrado bajo el lema «Impulsar el crecimiento de las cooperativas agroalimentarias de la UE en el mercado único. Identidad, resiliencia y competitividad», con el objetivo de reforzar las relaciones entre las cooperativas europeas y potenciar su capacidad para competir en un mercado cada vez más globalizado.

La elección de Almería como sede pone en valor uno de los modelos agroalimentarios más competitivos e innovadores de Europa, donde la cooperación entre agricultores, la incorporación de tecnología, la eficiencia en el uso de los recursos y la orientación a los mercados internacionales han sido determinantes para el desarrollo de un sector hortofrutícola de referencia.

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, , ha afirmado que el sector agroalimentario europeo debe ser estratégico y ha explicado que “juega un papel múltiple: función social y medioambiental y función económica clave en la generación de empleo y en la producción de alimentos, aunque especificó que, en España, la multifuncionalidad del sector se refleja en una estructura bipolar: un 12% de las explotaciones agrarias representan el 75% del valor de la producción final agraria, mientras que un 68% apenas obtiene unos ingresos brutos procedentes de la actividad agraria de 25.000 euros al año”.

En España, el cooperativismo agroalimentario agrupa a 3.669 cooperativas, cerca de 1,2 millones de socios agricultores y ganaderos, una facturación de 44.770 millones de euros y más de 119.000 empleos directos. Su actividad equivale aproximadamente al 68 % del valor de la Producción Final Agraria española y al 25 % de las ventas de la industria alimentaria nacional, lo que refleja su importancia estratégica dentro del sistema agroalimentario.