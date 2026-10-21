Almería destina más de un millón de euros a la atención al visitante en 12 museos municipales

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado la contratación del servicio de atención al visitante en 12 museos y espacios expositivos municipales, con un presupuesto base de licitación de 1.084.884 euros. El objetivo es mejorar la atención al público y coordinar los servicios de recepción, información y asistencia en estos centros culturales.

El contrato tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de dos prórrogas anuales, hasta alcanzar un máximo de tres años. El servicio contempla 46.881 horas de atención al año y una dotación mínima estimada de 20 profesionales, adaptada a los horarios y a la programación de cada espacio.

Entre los centros incluidos figuran el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, los Refugios de la Guerra Civil, el Centro de Interpretación Patrimonial, la Casa del Cine, los Aljibes Árabes, el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí y los museos de Arte Doña Pakyta y Espacio 2. También abarca la Casa-Taller Antonio de Torres, la Casa del Poeta, el Ecomuseo de la Vega de Almería y el Torreón de San Miguel.

Información, reservas y actividades culturales

El servicio incluirá la recepción y orientación de visitantes, la atención presencial, telefónica y telemática, la gestión de entradas, reservas e inscripciones, y el apoyo a visitas organizadas y actividades culturales. También prevé asistencia a personas con necesidades especiales de accesibilidad e información sobre exposiciones, talleres y recursos digitales.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, ha señalado que la contratación busca ofrecer una experiencia más completa a quienes visitan estos espacios y facilitar el conocimiento del patrimonio histórico, artístico y cultural de la ciudad.

Según el Ayuntamiento, los doce centros reciben cerca de 190.000 visitantes al año. La contratación pretende garantizar una atención coordinada y homogénea, respetando las características específicas de cada museo y espacio expositivo.