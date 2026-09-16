Almería ya cuenta con un exoesqueleto pediátrico para impulsar la rehabilitación infantil

Almería ha dado un importante paso adelante en la innovación aplicada a la rehabilitación infantil con la llegada de ‘Atlas 2030’, el primer exoesqueleto pediátrico de la provincia. El dispositivo, desarrollado por Marsi Bionics y donado por Fundación ONCE, permitirá incorporar tecnología robótica avanzada a los tratamientos de rehabilitación de niños con diferentes patologías neuromusculares y lesiones medulares. Este nuevo equipamiento estará vinculado al Centro de Rehabilitación Infantil Arenas de Mónsul, donde profesionales especializados trabajarán con los pacientes para aprovechar las posibilidades que ofrece esta tecnología y favorecer su funcionalidad, autonomía y calidad de vida.

La presentación realizada en Ego Sport Center ha contado con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, la CEO de Marsi Bionics, Elena García Armada, además de las representaciones institucionales del delegado territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, y la diputada delegada especial de Igualdad y Familia, Lorena Nieto. Diego González, alias ‘Spiderman’, ha sido el niño que ha mostrado el uso del exoesqueleto durante la presentación.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha detallado que “es un proyecto que viene años trabajándose. Hemos elegido Almería porque serán los condicionantes necesarios el tener un centro rehabilitador, también la implicación de la propia universidad con sus profesionales y por supuesto no podía faltar la unidad médica de Torrecárdenas. La idea del proyecto al final es tratar de democratizar el producto y que demostrada su eficacia y su eficiencia trasladarla a uno más versátil, más doméstico, en los próximos días y que pueda llegar a 111 familias, muchas de ellas de Almería, para que entre en el futuro catálogo de prestaciones”.

Imprescindible para alcanzar este éxito ha sido el trabajo de los investigadores y profesionales de Marsi Bionics, responsables del desarrollo de una tecnología que aplica la robótica y la innovación al ámbito de la salud infantil. Su CEO, Elena García ha detallado que el dispositivo, “pionero a nivel mundial en su categoría pediátrica”, incorpora actuadores inteligentes y sensores que permiten adaptar el movimiento a las capacidades y necesidades de cada usuario.

Su tecnología no solo tiene un enfoque asistencial, sino también terapéutico, ya que ayuda a fortalecer la musculatura, favorecer el desarrollo y prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad. Además, su diseño ajustable permite adaptar el dispositivo tanto a las medidas de cada niño como a sus características y limitaciones para un uso en entornos clínicos basado en la motivación, participación e interacción con el entorno.

La alcaldesa ha puesto de relieve en este acto “el carácter pionero de este dispositivo, que sitúa a Almería a la vanguardia de la rehabilitación infantil y supone una nueva oportunidad para los niños y sus familias”.

En palabras de María del Mar Vázquez, “con la incorporación de este exoesqueleto, Almería se posiciona como un referente en la atención a la diversidad y en la integración de soluciones tecnológicas avanzadas en el ámbito de la rehabilitación infantil y refleja el compromiso de Almería con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la innovación aplicada al bienestar de la ciudadanía, especialmente de los más pequeños”.

Arenas de Mónsul

También se ha reconocido el trabajo del Centro de Rehabilitación Infantil Arenas de Mónsul y de todo su equipo profesional, con una mención especial a su responsable, Lidia Parra, por su dedicación a la atención y rehabilitación de los menores y sus familias.

Arenas de Mónsul es un Centro de Rehabilitación líder en la provincia de Almería especializado en rehabilitación infantil y atención neurológica que ofrece un enfoque integral al desarrollo de los pacientes infantiles. En este sentido, presta una especial atención al acompañamiento de las familias, al promover no solo la recuperación funcional, sino también el bienestar, la autonomía e integración social de los menores en su entorno cotidiano.

La incorporación de esta tecnología a Arenas de Mónsul permitirá desarrollar en Almería programas especializados de rehabilitación robótica pediátrica, acercando este recurso a niños con alteraciones neuromotoras y a sus familias sin necesidad de desplazarse fuera de la provincia.