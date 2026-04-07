Almería cierra una Semana Santa “de éxito” con alta participación y gran impacto turístico

El Ayuntamiento de Almería ha hecho un balance muy positivo de la Semana Santa, destacando que la celebración ha sido un auténtico éxito tanto en lo organizativo como en lo turístico.

La concejala Eloísa Cabrera ha subrayado que todas las procesiones se desarrollaron con normalidad, en un ambiente de respeto y con una gran participación en las calles. Además, ha resaltado que esta festividad, reconocida como de Interés Turístico Nacional, sigue ganando peso como uno de los grandes atractivos culturales de la ciudad.

Uno de los puntos clave ha sido el renovado Paseo de Almería, que ha permitido recuperar protagonismo para la Carrera Oficial, con más espacio y mejor organización. Según el Ayuntamiento, este cambio se ha traducido en una mayor afluencia de público y en una imagen más cuidada de los desfiles procesionales.

También se ha puesto el acento en el impacto económico, con bares, restaurantes y comercios funcionando a pleno rendimiento durante esos días, reflejando la importancia de la Semana Santa para la economía local.

Desde la Agrupación de Hermandades y Cofradías, su presidente ha coincidido en la valoración positiva, destacando la gran cantidad de público, tanto de Almería como de fuera, y el buen desarrollo de los cortejos. Además, ha señalado mejoras en la organización, como una mayor fluidez entre procesiones y avances en seguridad.

En cuanto al turismo, los datos reflejan una ocupación hotelera media del 75%, con picos cercanos al 90% en los días principales. La mayoría de visitantes procedían de ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, así como de países como Francia, Alemania o Reino Unido.

Por último, el balance del primer trimestre del año también muestra una tendencia al alza en el turismo, con más visitantes en la Oficina de Turismo, buenos niveles de ocupación hotelera y un aumento en la afluencia a museos y otros espacios culturales de la ciudad.