Alhabia y Santa Fe de Mondújar; dos pueblos que comparten la romería de San Isidro

Los 'mayordomos rambleros' continúan en Santa Fe de Mondújar y Alhabia con las donaciones para conmemorar al Patrón de los agricultores.

San Isidro es compartido por ambos pueblos gracias al nexo de la Rambla de Gérgal.

La talla sacra actual data de 1950, año hasta el cual se veneraba en una ermita situada en una parcela privada.

La noche del sábado elegido para la romería se celebra con procesión, convivencia, cohetes, garbanzos y ponche.

Además, se aplaza el Sierrofoto 2026; se reubican el 16 de mayo las suspendidas Feria del Ganado de Albox y Corrida de Rejones; Presentada la XX Carrera de Montaña Valle del Almanzora que discurrirá por Armuña, Bacares, Bayarque y Tíjola;...

De lunes a viernes a las 12,50 h., presumimos de turismo almeriense con Pepe Ballesteros