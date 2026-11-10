Adra pone en marcha un nuevo servicio online para comunicar incidencias de forma rápida y sencilla

El Ayuntamiento de Adra da un nuevo paso en la modernización de los servicios municipales y la mejora de la atención ciudadana con la puesta en marcha de una nueva plataforma digital para comunicar incidencias en la vía pública. Este servicio, accesible a través de la dirección incidencias.adra.es, nace con el objetivo de facilitar la participación de los abderitanos y abderitanas en el cuidado y mantenimiento de la ciudad, estableciendo un canal de comunicación directo, ágil y sencillo con la administración local.

El concejal de Administración Electrónica, José Crespo, ha destacado la importancia de “continuar incorporando herramientas digitales que permitan acercar la administración a la ciudadanía, mejorar la prestación de los servicios públicos y fomentar la colaboración vecinal en el mantenimiento de los espacios comunes”. “Gracias a esta nueva herramienta, cualquier vecino o vecina podrá poner en conocimiento del Ayuntamiento aquellas incidencias que detecte en los espacios públicos del municipio, como desperfectos en el mobiliario urbano, problemas de alumbrado, suciedad en las calles u otras situaciones que requieran la atención de los servicios municipales”, ha destacado.

El también portavoz del equipo de Gobierno ha puesto en valor la utilidad de esta nueva herramienta, señalando que “con este servicio queremos facilitar al máximo la comunicación entre los vecinos y el Ayuntamiento, poniendo a sudisposición un canal directo, rápido y sencillo para que puedan trasladarnos cualquier incidencia que detecten en nuestras calles y espacios públicos, sin necesidad de desplazamientos y desde cualquier dispositivo”.

Asimismo, ha explicado que “la puesta en marcha de esta plataforma nos permitirá organizar y canalizar mejor los avisos que recibimos, facilitando el trabajo de los servicios municipales y contribuyendo a dar una respuesta más ágil y eficaz a las necesidades de nuestros vecinos”. “Seguimos avanzando en la digitalización de la administración municipal, pero siempre con un objetivo muy claro: que la tecnología sea útil, cercana y accesible para todos los ciudadanos”, ha insistido. En este sentido, ha animado a los abderitanos y abderitanas a utilizar este nuevo servicio, subrayando que “la colaboración ciudadana es fundamental para seguir mejorando el mantenimiento de nuestros barrios y hacer de Adra una ciudad cada día más cuidada”.

El funcionamiento de esta nueva plataforma es intuitivo y está pensado para que cualquier persona pueda utilizarla de forma rápida desde su teléfono móvil, tableta u ordenador. Para comunicar una incidencia, el ciudadano únicamente tendrá que acceder a la web incidencias.adra.es, seleccionar el tipo de incidencia, indicar la dirección o el lugar donde se encuentra el problema y añadir una breve descripción de lo ocurrido. Además, podrá adjuntar fotografías que permitan identificar la situación y facilitar su valoración por parte de los servicios municipales.

La plataforma también permite utilizar la ubicación del dispositivo móvil para señalar el lugar de la incidencia, simplificando así el proceso de comunicación y facilitando la localización del problema. Una vez cumplimentados los datos necesarios y enviada la comunicación, el aviso quedará registrado para su correspondiente gestión. De esta manera, el Ayuntamiento contará con un canal específico para recibir las incidencias ciudadanas y trasladarlas a los servicios municipales competentes.