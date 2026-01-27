La actividad portuaria genera en Almería uno de cada 100 empleos y dos de cada 100 euros de renta

"Un empleo de cada cien en la provincia de Almería, así como cerca de dos euros de renta de cada cien tienen como origen la actividad portuaria". Así lo ha señalado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, en la presentación de la 'Evaluación del Impacto Económico de la Autoridad Portuaria de Almería. Análisis Input-output y contribución al desarrollo económico y social de la provincia (ejercicio 2024)', que ha realizado el grupo de investigación SEJ-651 de la Universidad de Almería, siguiendo la nueva guía metodológica de Puertos del Estado, que unifica los criterios para todo el sistema portuario de interés general.

De acuerdo con el estudio, dirigido por los profesores Almudena Guarnido e Ignacio Amate,el impacto total de la APA en 2024, es decir, la suma del efecto directo, indirecto e inducido se traduce en una producción de 654 millones de euros, un valor añadido bruto (VAB) de 283,05 millones de euros y 2.712 puestos de trabajo. "A estos datos, que muestran el gran peso de los puertos de interés general del Estado de Almería y Carboneras sobre el empleo y la riqueza provincial hay que añadir la elevada productividad laboral con respecto a la media andaluza y la cualificación del empleo", ha señalado Soto.

Por su parte, el rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes, ha indicado: "El excelente análisis realizado por los investigadores de la UAL aporta conclusiones que serán de gran valor tanto para la propia planificación de acciones futuras por parte de la Autoridad Portuaria como para la toma de decisiones de las empresas cuya actividad está vinculada al ámbito portuario y la logística. Y es que la colaboración directa y estrecha entre nuestros investigadores y los agentes socioeconómicos, tanto del sector público como privado, ha sido y sigue siendo un factor determinante en los avances de la economía de la provincia de Almería, ya que constituyen alianzas de generación de conocimiento de alto valor, capaces de potenciar el crecimiento, crear nuevas oportunidades y mejorar las ventajas competitivas". De igual modo, el rector ha agradecido a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, el "tener a la Universidad de Almería como socia estratégica en esa generación de conocimiento útil y transferible al tejido productivo, lo que equivale a decir, en definitiva, a la sociedad almeriense".

Eslabonamientos, dependencia y 2024 como año de la recuperación

La evaluación del impacto económico de la APA refleja la elevada intensidad intersectorial, con la que la actividad del puerto requiere servicios auxiliares (transporte, energía, reparaciones, mantenimiento, servicios logísticos, etc.); así como el papel de sus puertos, especialmente el de Almería, como infraestructura logística básica para el acceso de otros sectores a mercados exteriores; en este contexto, el índice de eslabonamientos es muy alto en el caso de del puerto de la capital y en el de Carboneras es algo menor, dada su especialización industrial. Por otro lado, el estudio revela una dependencia estructural muy elevada por parte de las empresas usuarias. En Almería, el cierre hipotético del puerto podría provocar una pérdida media del 62,3% de la facturación de dichas empresas, mientras que en Carboneras este impacto se situaría también por encima del 60%. En ambos casos, el componente estratégico, referente al acceso a mercados, cumplimiento de plazos y reputación comercial, explica casi la mitad de la dependencia.

Además, atendiendo a la evolución de los tráficos de la APA y observando los primeros datos de 2025, el estudio concluye que 2024 ha sido el año de la recuperación, un ejercicio que podría marcar el inicio de una nueva tendencia de crecimiento, más teniendo en cuenta las oportunidades que se abren para la conectividad y los tráficos con el norte de África, tras el desbloqueo comercial exterior por parte de Argelia a España en 2024 y la anunciada apertura del puerto de Nador West Med en Marruecos para 2026.

Estrategia basada en cinco pilares

La evaluación realizada por la UAL basada en 2024 concluye con la recomendación de implementar una estrategia basada en cinco pilares, sobre los que la APA se ha anticipado y trabaja sobre ellos. Estos se refieren a la diversificación de tráficos y servicios, sobre lo que la presidenta Rosario Soto ha citado la ya ejecutada entrada directa al puerto de Almería desde la N340, el impulso a la ampliación del Muelle de Pechina y el trabajo para la captación de inversión; al reforzamiento del carácter industrial de Carboneras, donde ha mencionado el acuerdo con Endesa para la reversión de sus instalaciones para la gestión por parte de la APA; a la mejora de la conectividad marítimo-terrestre, sobre lo que la presidenta ha señalado la nuevas línea comercial con Orán y ha reiterado el acceso directo al Puerto de Almería; al impulso a la relación puerto-ciudad; sobre lo cual la APA ya ejecutado la apertura de dos hectáreas de puerto a la ciudad; y a la creación de un observatorio estable de impacto económico para seguimiento y toma de decisiones basada en la evidencia. A este respecto, Soto ha expuesto la intención de la APA de analizar el impacto económico de la actividad portuaria cada dos años, poniendo en valor la colaboración y coordinación con la Universidad de Almería.

El análisis, que ha trabajado sobre datos de la APA de 2024, la tabla input–output de Andalucía de 2021 plenamente disponibles, y una muestra del 42% del censo de 121 empresas, incluidas la del sector puerto, que prestan servicios a buques, mercancías y pasaje, y las del sector puerto ampliado, que realizan una actividad promovida por los puertos pero distintas al sector puerto, refleja el papel esencial de la Autoridad Portuaria de Almería para la competitividad empresarial, por su localización estratégica, tráfico portuario y prestación de servicios y, también para la provincia de Almería por el impacto que genera.

La evaluación sirve, por tanto, como ha expuesto Rosario Soto, para visualizar el punto de partida de la APA y consolidar sus objetivos y como herramienta que avala a la autoridad portuaria para reivindicar infraestructuras, como la ejecución de la conexión directa ente la A7 y el Puerto de Almería una vez esté redactado el proyecto el próximo verano, y, como parte de la Red Transeuropea de Transporte, para la solicitud de fondos europeos para el desarrollo de infraestructuras portuarias e instalaciones sostenibles que contribuyan a impulsar el potencial de la provincia, redundando en el beneficio económico y social de Almería.

Por puertos: Almería y Carboneras

Tal y como muestra la 'Evaluación del Impacto Económico de la Autoridad Portuaria de Almería. Análisis Input-output y contribución al desarrollo económico y social de la provincia (ejercicio 2024)', el Puerto de Almería concentra aproximadamente el 80% de la actividad total, destacando su liderazgo histórico en el tráfico de pasajeros con el Norte de África, que en 2024 alcanzó 988.544 pasajeros, la cifra más alta desde 2010. Su estructura comercial es diversificada, integrando transporte de pasaje, mercancía general, tráfico ro-ro y su actividad logística. Su impacto total se traduce en una producción de 510,26 millones de euros, 245,26 millones de euros de VAB y 2.357 puestos de trabajo. Por su parte, el Puerto de Carboneras presenta, por su parte, una alta especialización industrial, siendo un enclave esencial para sectores intensivos en energía y materiales. Su actividad genera más de 143 millones de euros y un total de 355 empleos, con un papel crítico para el funcionamiento industrial de su hinterland o zona de influencia terrestre.