La 41ª Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica SENEP 2026 reunirá a expertos en Almería del 19 al 21 de febrero

Del 19 al 21 de febrero de 2026, profesionales, investigadores y especialistas en neurocirugía pediátrica de toda España se darán cita en Almería para participar en la 41ª Reunión anual de SENEP, un evento que busca consolidar el diálogo científico y la actualización de conocimientos en esta especialidad médica.

Organizado por la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica, el congreso se celebrará bajo el lema “Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser”, que refleja el compromiso de los profesionales con el cuidado especializado de los pacientes infantiles y la mejora continua de la atención clínica.

Durante tres días, Almería acogerá ponencias, talleres y espacios de debate donde se abordarán temas clave de la neurocirugía pediátrica, se compartirán casos clínicos y se presentarán comunicaciones científicas de alto impacto. La reunión será también una plataforma para estrechar lazos entre especialistas y promover la innovación dentro de la disciplina.

La organización ha previsto además la acreditación del congreso por organismos oficiales, lo que permitirá a los asistentes obtener reconocimiento profesional por su participación. Asimismo, se contempla la posibilidad de reservar alojamiento y otras facilidades logísticas para facilitar la asistencia de profesionales de diversas regiones.

El evento, que se ha consolidado como un referente en el calendario médico nacional, espera congregar a un gran número de expertos con el objetivo de impulsar el avance de la neurocirugía pediátrica y reforzar el intercambio de conocimientos entre generaciones de especialistas.