SANIDAD

La 41ª Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica SENEP 2026 reunirá a expertos en Almería del 19 al 21 de febrero

La ciudad de Almería se prepara para acoger del 19 al 21 de febrero de 2026 la 41ª Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP), un congreso científico centrado en los avances, la investigación y el intercambio de experiencias clínicas en neurocirugía infantil bajo el lema “Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser”.

Onda Cero Almería

Almería |

Cartel SENEP 2026
Cartel SENEP 2026 | SENEP

Del 19 al 21 de febrero de 2026, profesionales, investigadores y especialistas en neurocirugía pediátrica de toda España se darán cita en Almería para participar en la 41ª Reunión anual de SENEP, un evento que busca consolidar el diálogo científico y la actualización de conocimientos en esta especialidad médica.

Organizado por la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica, el congreso se celebrará bajo el lema “Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser”, que refleja el compromiso de los profesionales con el cuidado especializado de los pacientes infantiles y la mejora continua de la atención clínica.

Durante tres días, Almería acogerá ponencias, talleres y espacios de debate donde se abordarán temas clave de la neurocirugía pediátrica, se compartirán casos clínicos y se presentarán comunicaciones científicas de alto impacto. La reunión será también una plataforma para estrechar lazos entre especialistas y promover la innovación dentro de la disciplina.

La organización ha previsto además la acreditación del congreso por organismos oficiales, lo que permitirá a los asistentes obtener reconocimiento profesional por su participación. Asimismo, se contempla la posibilidad de reservar alojamiento y otras facilidades logísticas para facilitar la asistencia de profesionales de diversas regiones.

El evento, que se ha consolidado como un referente en el calendario médico nacional, espera congregar a un gran número de expertos con el objetivo de impulsar el avance de la neurocirugía pediátrica y reforzar el intercambio de conocimientos entre generaciones de especialistas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer