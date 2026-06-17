Las 27 tortugas bobas nacidas en Mojácar regresan al Mediterráneo tras un año de cuidados

Un total de 27 tortugas bobas volvieron este martes a las aguas del Mediterráneo desde la playa de Mojácar, poniendo fin a un proceso de conservación que comenzó hace casi un año con la protección de una nidada en la costa almeriense. Gracias al trabajo coordinado de varias entidades especializadas, entre ellas MiniHollywood Oasys y Aquarium Costa de Almería, los animales pudieron desarrollarse en condiciones seguras hasta alcanzar un tamaño y un estado de salud adecuados para su liberación.

El origen de esta iniciativa se remonta a junio de 2025, cuando una tortuga boba depositó 99 huevos en la playa de la Piedra Villazar. Tras detectarse el nido, las autoridades activaron los protocolos de conservación destinados a aumentar las probabilidades de supervivencia de las crías.

Parte de los huevos fue trasladada a instalaciones especializadas para completar la incubación bajo control técnico. Durante varias semanas se monitorizaron factores como la temperatura y la humedad, lo que permitió el nacimiento de varios ejemplares. El resto de los huevos continuó su desarrollo en otra zona protegida del litoral.

Una vez nacidas, las tortugas pasaron por una fase de crecimiento supervisada por equipos veterinarios y especialistas en fauna marina. A lo largo de estos meses se realizaron controles periódicos para evaluar su evolución, incluyendo mediciones corporales y seguimiento de su estado sanitario. El Aquarium Costa de Almería desempeñó un papel destacado en esta etapa, colaborando con otros centros andaluces dedicados a la recuperación y conservación de especies marinas.

La suelta contó con la presencia de representantes institucionales, entre ellos responsables de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Mojácar, además de miembros de las organizaciones implicadas. Los asistentes pudieron presenciar cómo los animales regresaban al mar tras superar con éxito la fase de crianza y preparación.

Antes de su liberación, todas las tortugas fueron identificadas mediante microchips. Esta medida permitirá a los investigadores recopilar información sobre sus desplazamientos y reconocer a los ejemplares en caso de futuros avistamientos o si regresan años después a las playas donde nacieron para reproducirse.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La tortuga boba está considerada una especie vulnerable y su presencia reproductora en las costas almerienses sigue siendo poco frecuente. De hecho, el nido hallado en Mojácar constituye uno de los escasos casos documentados en la provincia durante las últimas décadas, lo que subraya la importancia de mantener los programas de protección y seguimiento de esta especie en el litoral andaluz.