2ª Jornada de Internacionalizacion en el I.E.S. Carlos III de Aguadulce

Estudiantes del I.E.S. Carlos III de Aguadulce vivirán un día especial el 29 de mayo. La 2ª Jornada de Internacionalización.

A través de sus experiencias en otros países, trasladarán los beneficios del europeísmo para el aprendizaje.

La inmersión en otras lenguas como el inglés y el francés, el conocimiento de otras culturas y sistemas educativos, el trabajo en equipo con compañeros de procedencias dispares,...

Un enriquecimiento intelectual que les fortalece como seres humanos talentosos.

Entre estos alumnos, una de ellas acudirá becada a Canadá por un curso académico gracias al empresario Amancio Ortega.

En la jornada asistirán como invitados el CEIP Virgilio Valdivia y el Trinidad Martínez.