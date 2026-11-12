12 años y medio de cárcel por matar a golpes a su compañero de vivienda en El Ejido

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 12 años y seis meses de cárcel al hombre que acabó con la vida de su compañero de vivienda golpeándolo con bloques de hormigón en un cortijo de Tarambana, en El Ejido, en julio de 2025.

El tribunal considera probado que ambos mantenían una convivencia conflictiva y que, el día de los hechos, protagonizaron una discusión que terminó en una pelea con cuchillos. Después, ya en el exterior de la vivienda, el condenado derribó a la víctima y le golpeó en dos ocasiones en la cabeza con bloques de hormigón, provocándole lesiones mortales.

La sentencia califica los hechos como un delito de homicidio y no de asesinato, al entender que no ha quedado acreditada la existencia de alevosía, ya que ambos participaron inicialmente en una pelea. El jurado popular declaró culpable al acusado y descartó que tuviera sus capacidades mentales o físicas mermadas.

Además de la pena de prisión, el hombre deberá cumplir ocho años de libertad vigilada e indemnizar con 75.000 euros a cada una de las dos hijas de la víctima. La resolución judicial todavía puede recurrirse en apelación.