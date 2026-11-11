El 11-N registra un seguimiento minoritario en la sanidad y la educación pública de Almería

La jornada de huelga general convocada para este miércoles en defensa del derecho a la vivienda, la mejora salarial y el refuerzo de los servicios públicos transcurre con una incidencia muy reducida en los sectores educativo y sanitario de la provincia de Almería. Según los balances oficiales facilitados durante la mañana por la Junta de Andalucía, tanto los centros docentes como los hospitales y centros de salud han abierto sus puertas y operan con normalidad.

Apenas un 1,2% de respaldo en las aulas

En el ámbito educativo, los registros de la Administración autonómica correspondientes a las 9:30 horas cifran el seguimiento en un 1,2% entre el profesorado almeriense. En términos absolutos, solo 139 docentes de una plantilla total de 11.363 profesionales han secundado el paro en los colegios e institutos públicos de la provincia.

A pesar del escaso impacto en la actividad lectiva, los sindicatos educativos como USTEA han mantenido una intensa agenda de protestas en la capital para visibilizar las carencias de la enseñanza pública y la precariedad del personal interino ante el encarecimiento del alquiler. Las movilizaciones arrancaron a primera hora en el entorno del IES Celia Viñas y continuaron con concentraciones en la Plaza del Educador y marchas hacia la Ribera de las Almadrabillas.

El 2,95% de los sanitarios secunda el paro

En la sanidad pública almeriense, el corte oficial realizado a las 11:00 horas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sitúa el seguimiento del turno de mañana en el 2,95%, lo que equivale a 182 trabajadores ausentes de sus puestos. Esta cifra coloca a Almería por debajo de la media del conjunto de Andalucía (4%) y la sitúa como la tercera provincia andaluza con menor incidencia, solo por detrás de Jaén (2,58%) y Córdoba (2,62%).

Por áreas sanitarias, la participación ha sido desigual dentro de la provincia:

• Área de Gestión Sanitaria Norte (Levante): 1,38% de seguimiento (17 profesionales).

• Hospital Universitario Torrecárdenas: 3,62% de incidencia.

• Hospital de Poniente: 3,67% de respaldo.

Desde los centros de Atención Primaria y atención hospitalaria se ha confirmado que la actividad asistencial se desarrolla sin contratiempos destacables. Las consultas externas, las analíticas y la gran mayoría de las intervenciones quirúrgicas programadas para la mañana se han llevado a cabo según lo previsto, quedando la jornada pendiente de evaluar la participación en el turno de tarde y en la manifestación unitaria convocada a partir de las 17:30 horas en la capital.