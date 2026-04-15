El Cooltural Fest revela su programación por días de su cartel con 82 artistas

El Cooltural Fest ha vuelto a sorprender a sus seguidores con nuevos anuncios de cara a su próxima edición, que se celebrará del 20 al 23 de agosto, con una fiesta de clausura el día 29. La presentación tuvo lugar en el Paseo de Almería y en Cosentino City, donde se desveló una de las informaciones más esperadas, la distribución del cartel por días.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales y de la organización, quienes destacaron la importancia de ofrecer esta información con antelación. El festival, impulsado por Crash Music, reunirá a un total de 82 artistas repartidos en varios escenarios, consolidando así su crecimiento y atractivo dentro del panorama musical.

Uno de los momentos más llamativos de la jornada fue un flashmob protagonizado por el coro góspel Clasijazz, que interpretó “Ave María”, tema popular de David Bisbal. El público presente se sumó a la actuación, generando un ambiente festivo que sirvió como adelanto del espíritu que se vivirá durante el festival.

La música en directo continuó con la actuación sorpresa de la banda almeriense Nixon, que ofreció un concierto desde el interior de Cosentino City. El grupo, recientemente vuelto a la actividad, aprovechó la ocasión para estrenar nuevos temas y confirmar su participación en esta novena edición.

En cuanto a la programación, el viernes 21 estará marcado por sonidos indie y alternativos, con nombres destacados como Lori Meyers y León Benavente. El sábado 22 ofrecerá una propuesta más diversa, con artistas de distintas generaciones como Ana Torroja, Hombres G y Rigoberta Bandini.

El domingo 23 pondrá el broche final en el recinto de conciertos con una jornada muy especial para el público local, encabezada por David Bisbal, junto a otros artistas como Ginebras. Será un cierre cargado de emoción y protagonismo almeriense.

Con esta distribución equilibrada y un cartel variado, el Cooltural Fest se prepara para volver a llenar Almería de música y ambiente festivo, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados del verano.