Valderrama recibe el LIV Golf con cambio de formato y de fechas pero consolidando su posición

El CEO del Real Club Valderrama, Javier Reviriego, atiende a Onda Cero provincia de Cádiz cuando todo está preparado para el arranque del LIV Golf, por cuarto año consecutivo, en el mejor campo de España y uno de los más emblemáticos del mundo. El circuito que revolucionó el mundo del golf sigue en la provincia y además lo hace con novedades. Serán cuatro vueltas y habrá una plaza en juego para el Open Birtánico. El torneo con más historia de cuantos se disputan.

Además serán muchos los personajes conocidos que, junto a los miles de espectadores que estarán en el recorrido, disfrutarán de las excelencias de los profesionales. La duda es conocer cuando aparecerá Michael Jordan, la estrella de los Chicago Bulls, que ya se encuentra en Málaga y que ya visitó el recorrido ubicado en Sotogrande en la Ryder Cup del 97. El espectáculo del LIV, para aficionados y para no tan seguidores del golf, ya está aquí. Además de lo deportivo, supone un impacto económico para la zona y la comunidad. De hecho, la Junta de Andalucía, da nombre a la cita. LIV GOLF ANDALUCÍA para disfrutar en un lugar mágico.