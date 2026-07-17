SO Sotogrande fusiona la cocina Mediterránea con la marroquí en un menú Al.Andalus muy especial

Uno es de Córdoba, Leandro Caballero, otro de Francia, Nico Isnard, y en los últimos años han puesto de manifiesto su talento para una cocina creativa de primer nivel. Con productos locales, siempre apuesta de SO Sotogrande, y un lugar como Restaurante Cortijo Santa María 196, la cocina Mediterránea se mezcla con el atún y los sabores de Marruecos. En una terraza con vistas espectaculares o en el interior de un espacio para evadirse y con una decoración cuidada hasta el más mínimo detalle. Caballero e Isnard ponen de manifiesto, en los micrófonos de Onda Cero Campo de Gibraltar, lo que pueden encontrar durante todo el verano, además de sus habituales servicios y productos, los que acudan a deleitarse con la comida, una selección de vinos envidiables y una experiencia para guardar y repetir.

Una fusión, una más de dos genios de los fogones, respaldados por todo el equipo de trabajo de SO Sotogrande que suponen, sin duda, una invitación a pasar una jornada de verano en la que saborear, paladear y disfrutar de todo lo que ofrece un Resort que ya es referencia en Andalucía, España, Europa y el mundo. Creatividad para que todo tenga un sentido y con especial atención a los detalles.

Es momento de disfrutar, aún más, de un espacio para dejarse llevar y en el que el tiempo se detiene. Es verano, es Sotogrande y no hay prisa. Pasen, vean, degusten y disfruten. El menú Al-Andalus es una clara invitación a explorar los sabores, colores y contrastes de nuestra tierra.