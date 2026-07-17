SO Sotogrande rinde un tributo a Queen muy especial dentro de una espectacular programación de verano

Este verano, SO/ Sotogrande continúa consolidándose como uno de los grandes escenarios culturales y de ocio de la Costa del Sol con una programación que combina música, gastronomía y experiencias únicas. Entre las citas más esperadas destaca el show “The Gospel of Queen”, que tendrá lugar el próximo 24 de julio a las 22:00h en el espectacular anfiteatro al aire libre del resort. Dieciocho voces de Granada Gospel Sounds, traerán a este enclave único de Sotogrande la energia del rock fusionada con las armonías vocales de un coro de 18 cantantes. Desde himnos icónicos como Bohemian Rapsody o We are the Champions hasta los emotivos coros de Somebody to Love, pasando por todos los grandes éxitos de la legendaria banda británica Queen como nunca se han escuchado.

En The Gospel of Queen los temas de la legendaria banda británica cobrarán una nueva dimensión en una velada pensada para emocionar al público y celebrar el legado musical de Freddie Mercury y Queen; un espectáculo para cantar, bailar y emocionarse

Bajo el cielo de verano y en un entorno privilegiado, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que une música en directo, un ambiente exclusivo y la esencia vibrante que caracteriza a SO/ Sotogrande. Una propuesta abierta tanto a huéspedes como a visitantes que buscan disfrutar de las noches estivales de una forma diferente. Con iniciativas como esta, SO/ Sotogrande reafirma su apuesta por ofrecer una programación cultural de calidad, convirtiéndose en un punto de encuentro donde la música, el arte y el estilo de vida se dan la mano para crear recuerdos inolvidables.

SO/ es una codiciada colección de hoteles, arraigada en el mundo de la moda. Tras su elegante debut en la escena hotelera global en 2011, SO/ continúa captando la atención gracias a su diseño vanguardista y su enfoque creativo del lujo. También porr sus colaboraciones emblemáticas con el mundo de la moda, habiendo trabajado con algunos de los diseñadores más célebres del mundo, entre ellos Guillaume Henry, Christian Lacroix y Viktor&Rolf, para crear espacios, uniformes, amenities y experiencias con un estilo sartorial y refinado.

Todo ello sin obviar la oferta gastronómica del complejo, su gimnasio, Spa, Alto Golf y un sinfín de posibilidades para toda la familia.