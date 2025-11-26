Keith Azopardi, líder de la oposición en Gibraltar, : "Del acuerdo de Brexit sabemos poco y esperamos conocer más detalles"

- Keith Azopardi, abogado y líder del GSD, el partido que aspira a recuperar el gobierno de Gibraltar, repasa con Onda Cero Campo de Gibraltar la actualidad política y social a ambos lados de la frontera. Esa que, según el gobierno de España, será historia a principios del año 2026. Todo ello en base al acuerdo-tratado, alcanzado entre la UE, Reino Unido y España. Un documento del que tanto la oposición española como la llanita aseguran tener poca información. Azopardi, como ha hecho siempre, aboga por un beneficio mutuo, sin renunciar a unos principios que Gibraltar tiene claros.
- Asimismo, en la entrevista con la radio del grupo Atresmedia también aborda la situación interna que se vive en suelo gibraltareño. Algunos casos de presuntas irregularidades salpican a Picardo y su entorno. Además, las últimas encuestas publicadas hablan de una victoria del GSD. Una formación política que ya en las últimas elecciones estuvo muy cerca de poner fin al mandato del GLSP. Los comicios, en principio, serán en 2027 y el actual Ministro Principal, Fabian Picardo, ya ha reiterado en varias ocasiones que no se va a presentar, pero.