Alberto Espinosa

Keith Azopardi, líder de la oposición en Gibraltar, : "Del acuerdo de Brexit sabemos poco y esperamos conocer más detalles"

El líder del GSD en Gibraltar, Keith Azopardi, valora en Onda Cero Campo de Gibraltar la situación que sigue generando el tratado en torno al Brexit. El opositor a Fabian Picardo insiste en que tiene poca información.