Alberto Espinosa

Javier Gervás (Fireballs) pone en valor lo que supone la cita del LIV para el Campo de Gibraltar

El Real Club Valderrama vive una intensa semana de golf y de impacto turístico en el Campo de Gibraltar y todo su entorno. El equipo de Fireballs, liderado por Sergio García y con marcado acento español, tiene entre sus filas, fuera de las cuerdas, a un hombre con una dilatada experiencia en esta industria, Javier Gervás. Él fue el encargado de atender a Onda Cero en la carpa del 17 y propiciar un encuentro con el CEO de LIV, Scott O´Neal.

Onda Cero Cádiz

Algeciras |

En el emblemático hoyo 17 del Real Club de Valderrama, de manera distendida y con la competición en marcha. Así se llevó a cabo, en la carpa de Fireballs, el equipo de Sergio García, David Puig, Luis Masaveu y Josele Ballester, un encuentro con el CEO de LIV, Scott O`Neal, auspiciado por Javier Gervás. El conocido empresario golfístico, con una dilatada trayectoria en el sector, y que con Jgolf se ha unido al proyecto del jugador de Borriol. Gervás, además, es un profundo conocedor de la zona, donde también ha organizado infinidad de torneos, y siempre es interesante escuchar sus reflexiones en torno a los cambios de este mundo que no sólo supone deporte sino turismo, imagen y movimiento económico.

Es por ello que en Onda Cero tuvimos la ocasión de conversar con él durante un LIV Golf Andalucía que se prepara para recibir a miles de espectadores durante el fin de semana y en el que, en lo deportivo, se espera máxima emoción hasta el final de la última vuelta, tanto en la clasificación individual como de conjuntos.

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