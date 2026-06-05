Javier Gervás (Fireballs) pone en valor lo que supone la cita del LIV para el Campo de Gibraltar

En el emblemático hoyo 17 del Real Club de Valderrama, de manera distendida y con la competición en marcha. Así se llevó a cabo, en la carpa de Fireballs, el equipo de Sergio García, David Puig, Luis Masaveu y Josele Ballester, un encuentro con el CEO de LIV, Scott O`Neal, auspiciado por Javier Gervás. El conocido empresario golfístico, con una dilatada trayectoria en el sector, y que con Jgolf se ha unido al proyecto del jugador de Borriol. Gervás, además, es un profundo conocedor de la zona, donde también ha organizado infinidad de torneos, y siempre es interesante escuchar sus reflexiones en torno a los cambios de este mundo que no sólo supone deporte sino turismo, imagen y movimiento económico.

Es por ello que en Onda Cero tuvimos la ocasión de conversar con él durante un LIV Golf Andalucía que se prepara para recibir a miles de espectadores durante el fin de semana y en el que, en lo deportivo, se espera máxima emoción hasta el final de la última vuelta, tanto en la clasificación individual como de conjuntos.