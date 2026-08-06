Iván Turrillo afronta su vigésima temporada en el Algeciras C.F. con el objetivo de seguir disfrutando de la Primera RFEF

Cuando habla el capitán el algecirismo escucha atentamente. El niño que debutó en Marbella con el añorado José Luis Montes, se ha convertido en leyenda. Es el futbolista que más veces se ha puesto la zamarra rojiblanca. En los últimos años, tras muchas penurias, ascensos, descensos y posibilidades de marcharse aunque nunca dudó, está disfrutando de lo lindo. Por fin puede decir que es un futbolista profesional. Sabe la dificultad que entraña estar, otra vez, junto a clubes enormes en cuanto a historia y masa social. Hércules, Ibiza, Murcia, Cartagena, Real Zaragoza, Huesca y así hasta casi citar a los 20 del Grupo Segundo sin olvidar a los del primero. Pero él sabe que luego hay que dar la cara en el campo. Pide a la afición que no deje de apoyar, que tenga ambición pero que entienda y valore lo que está haciendo la entidad. El Mirador, el santuario, debe seguir siendo un fortín, ahí está la clave para seguir en esta apasionante categoría. En 2026, en el año natural, los albirrojos sólo han caído dos veces ante su gente. La de los cuatro goles de Gonzalo, ahora en el Fulham inglés, con el Castilla y la de la última cita en casa ante el cuadro del Rico Pérez.

Saborea los momentos, sueña con el play off que se rozó la pasada andadura, pero sabe que lo primordial, hay que se realistas, es que el Algeciras permanezca, un año más, en la Primera Federación. Es uno de los fundadores y junto al filial blanco, el Nástic de Tarragona y Unionistas de Salamanca, los únicos que han disputado todas las temporadas.