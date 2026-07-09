Meliá redobla su apuesta en el puerto de Sotogrande y Estepona con dos complejos cinco estrellas

El CEO del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, atendió a Onda Cero Campo de Gibraltar durante la apertura de Hacienda del Mar y nos contó la apuesta por la zona del Campo de Gibraltar. Sotogrande y Meliá, más allá de todo lo que supone la apertura en Estepona con club de playa incluido, son marcas que, sin duda, forman un binomio de garantía. A esto se suma servicios como Hincha, el conocido restaurante que lidera el futbolista Messi, y con esos condimentos sólo queda, por tanto, disfrutar.

Una apuesta en el Puerto Deportivo de Sotogrande que, sin duda, viene a potenciar, aún más, todo lo que rodea el nexo de unión entre las dos provincias, Cádiz y Málaga, que tienen en el turismo de calidad uno de los principales motores económicos y laborales para la población. Y es que como apunta el propio Escarrer, la implantación en el lugar en el que Meliá pone el foco también incluye ese sentido de pertenencia de los equipos que, por ejemplo, han trabajado en las espectaculares reformas que se han completado en los dos establecimientos.

El concepto de hotel ha cambiado y Meliá lo entendió rápido. Ahora ya no se trata sólo, que por supuesto, de atender al cliente que se hospeda. Es mucho más. Servicios de primera en el ámbito gastronómico, esa piscina infinity del MIM Collection que es toda una referencia y compaginar la calidad del complejo con los múltiples servicios que ofrecen en el entorno en el que se implantan, ya sea Sotogrande o cualquier otro punto del mundo.

Sin duda, una gran noticia para la comarca campogibraltareña ese binomio Sotogrande-Meliá que, seguro, será todo un éxito y un impulso más para el movimiento económico y laboral del entorno.