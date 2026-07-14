Alberto Espinosa

LIVE!SOTO nace para mostrar los encantos de un lugar único en el Campo de Gibraltar

Manu Gil, periodista algecireño, lidera un proyecto volcado en redes sociales y web para aportar su granito de arena a la industria turística del Campo de Gibraltar. Sotogrande como punto de referencia para mostrar un entorno del que muy pocos, en el mundo, pueden presumir.

Onda Cero Cádiz

Algeciras |

LIVE!SOTO ya está en marcha. Un proyecto encabezado por dos jóvenes emprendedores como el periodista algecireño, Manu Gil y Juanjo. Con la presencia de la sociedad de Sotogrande y un buen número de invitados de todo el Campo de Gibraltar, esta publicación, acompañada además de dos 'libros' como lo definen sus propietarios, que tendrán carácter semestral, se suma a la ventana del turismo de un lugar emblemática de la comarca. No faltaron autoridades como la presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez.

En Onda Cero hablamos con Manu Gil, director de la publicación, que nos explicó el concepto Lifestyle que quieren poner en valor con esta iniciativa. Manu que, en ocasiones, también ha colaborado con esta casa en temas relacionados con la Semana Santa de Algeciras de la que, en su día, ya ejerció como pregonero. Gastronomía, golf, polo, un modo de vida diferente y muchos rincones que tienen un encanto muy particular se podrán ver a través de esta plataforma que, sin duda, supone otro impulso a la economía y el turismo campogibraltareños.


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