Qué pasa si me toca mesa electoral y tengo un viaje pagado: qué dice la ley y qué seguros lo cubren

Pedro Sánchez anunció el pasado mes de octubre el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Lo cierto es que dicho adelanto electoral no entraba en los planes de muchos ciudadanos, especialmente teniendo en cuenta que se trata de la semana previa al puente de diciembre.

La pregunta, entonces, se torna evidente: ¿qué ocurre si tengo un viaje y me toca mesa electoral?

Esto dice la ley: qué pasa si ya tengo un viaje pagado y me toca ser mesa electoral

Aquellos que tengan un viaje con todo programado y reservado no quedarán eximidos de ser mesa electoral en el caso de que les toque. Al menos, no por ley, aunque la última palabra la tendrá la Junta Electoral.

La única opción sería presentar una alegación oficial a la Junta Electoral de zona, adjuntando la documentación que acredita que se tiene o bien un vuelo o una reserva programada. Eso sí, siempre dentro del periodo permitido, que son los siete días posteriores a la fecha de la notificación.

Será, por tanto, la Junta Electoral de zona la que tenga la última palabra y quien resuelva la alegación en los próximos cinco días.

Causas que eximen de estar en una mesa electoral

Hay algunos motivos por los que una persona puede quedar eximida de estar en una mesa electoral. Siempre bien justificado. Algunos de esos motivos son: