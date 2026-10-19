Pedro Sánchez defiende la legalidad de la 'ley de nietos': "Tienen el mismo derecho a votar que los del franquismo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en un acto de precampaña electoral en Valladolid, donde ha estado acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Allí, Sánchez se ha pronunciado sobre el recurso que plantean PP y Vox sobre la ley de nietos.

"Los nietos del exilio tienen el mismo derecho a votar que los del franquismo", ha expresado el líder del Ejecutivo, que ha acusado a los partidos de la oposición de "mentir, insultar y recortar cuando pueden". "Mienten e insultan hasta con la memoria", ha lamentado el presidente del Gobierno.

La derecha planea gobernar usando "la motosierra"

Tal y como ha recordado, la ley se aprobó en 2022 y ya se votó con ella en vigor tanto en las elecciones generales de 2023 como en las posteriores elecciones autonómicas: "Ahora que llegan las generales, junto con Vox, plantean un recurso ante el Supremo para que no puedan votar los descendientes de los represaliados franquistas".

En este sentido, al igual que ha dicho Óscar Puente en su intervención, según Pedro Sánchez, si la derecha llega al poder, planea gobernar "con la motosierra". Por eso, ha recordado que cuando la derecha gobernó, usó "el tijeretazo" todo lo que pudo y ha señalado que es "muy importante" votar el próximo 29 de noviembre, porque hay que mantener los avances sociales conseguidos.

El pleno del TC resolverá el recurso del Defensor del Pueblo

La polémica con la ley de nietos continúa después de que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentara el viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si la situación no cambia, más de 160.000 personas no tendrán derecho a voto en los próximos comicios.

Será el pleno del Tribunal Supremo, tal y como han confirmado fuentes del TC a Onda Cero, el que resuelva si suspende la prohibición. Los 12 magistrados del Constitucional decidirán si suspenden de manera urgente y sin escuchar a las partes la medida. Mientras tanto, los afectados tienen cinco días hábiles para presentar alegaciones y para que puedan personarse en la causa.