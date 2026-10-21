Pablo Pombo ve en el "crecimiento de la ultraderecha" la única vía para Sánchez: "Lo está intentando por todos los medios"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo argentino, Javier Milei, han protagonizado un enfrentamiento con motivo de la visita del segundo a España para participar en un foro y reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A su llegada, el líder argentino ha llamado "impresentable dictador" al presidente del Ejecutivo.

Por su parte, el PSOE ha respondido desplegando una lona en la fachada de su sede en Ferraz con el lema 'Los zurdos te dan la bienvenida', así como varias publicaciones en redes sociales. En Por fin, el periodista Pablo Pombo ha analizado este cruce de ataques y ha comentado que el crecimiento de la extrema derecha es "la única vía de supervivencia" que tiene Sánchez.

"Lo va a intentar por todos los medios", ha comentado el periodista, porque "no tiene remilgos ideológicos" ni tampoco "un claro respeto a la democracia". Como "la campaña del PSOE no está funcionando", ha indicado, y como la derecha, según las encuestas, va a sumar un 50%, Pedro Sánchez "necesita que la distancia entre PP y Vox disminuya".

La política exterior como campaña electoral

De aquí al día de las elecciones, según Pombo, "las terminales mediáticas y los opinadores sanchistas" se van a dedicar a elevar a la extrema derecha. Así se entiende lo ocurrido con Milei. El PSOE sabía que venía, por eso encargaron la lona, porque "sabían que Milei entraría al trapo".

El periodista, además, ha criticado que el PSOE utilice la política exterior "como campaña electoral" y, justamente, el mismo día en el que de lo que se habla es del "varapalo" del Tribunal Constitucional con la ley de nietos. Este enfrentamiento con Milei tiene otra lectura, y es que el PP "queda menos visibilizado". Por eso cree que lo que se va a ver durante la campaña es lo mismo que se ha visto durante la legislatura: "A Sánchez y a Abascal tirándose paredes".

Pedro Sánchez dice sentirse "orgulloso" de ser zurdo: "Y a mucha honra"

Además de la lona desplegada en la fachada de Ferraz, Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se muestra orgulloso de ser "zurdo", que es un calificativo que Milei usa en modo despectivo contra los que no cumplen con sus ideales. "Hay quienes nos insultan llamándonos zurdos o zurdas", ha empezado el presidente, antes de enumerar algunas de las medidas sociales que ha aprobado su gobierno.

Subida de las pensiones, del SMI, mejorar la conciliación familiar, proteger el aborto o la defensa de la paz frente a la guerra son algunas de las medidas que Pedro Sánchez ha mencionado antes de terminar con un claro alegato: "Sí, soy zurdo y a mucha honra".