Marhuenda reniega de Jordi Wild: "Reivindico el periodismo serio"

La primera jornada de campaña está marcada por la ronda de entrevistas que los principales candidatos han concedido al youtuber Jordi Wild y la polémica cancelación de última hora del candidato de Vox, Santiago Abascal, a participar en ellas.

La tertulia de Más de uno con Rafa Latorre ha dedicado parte de su espacio a analizar por qué los candidatos están dedicando su tiempo en campaña a youtubers con una amplia influencia en redes sociales, pero que, aunque tengan dotes de comunicación, no responden al canon del periodismo y de la entrevista en los medios tradicionales.

Tras la polémica entrevista de Santiago Abascal en el programa de humor de Televisión Española La Revuelta, en el que su presentador cambió el formato habitual de su programa y aceptó las condiciones de su partido sobre llevar su propio público, esta semana, la polémica ha llegado con la serie de entrevistas que el youtuber Jordi Wild ha realizado a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al candidato del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A los youtubers se le dan una relevancia que no tienen

En este contexto, Paco Marhuenda se ha mostrado muy crítico con que los políticos se pongan en manos de gente como Jordi Wild "que no ha estudiado nada" y "al que nadie de mi mundo conocía" y se pregunta por qué se le está dando una relevancia "que no tiene".

La jefa de Opinión de El Mundo ha llamado la atención sobre que igual ese es el problema, que los boomers no conocen esa nuevas vías de comunicación por la que mayoritariamente se están informando los jóvenes y que son medios complementarios a los tradicionales.

Rubén Amón le recuerda que es "una realidad" que los jóvenes ya no se informan a través de los periódicos, a lo que Marhuenda responde que "reivindica el periodismo serio, de empresas estructuradas, de gente formada" y que aunque la repercusión de Jordi Wild responda a la realidad mediática actual "estamos haciendo todos de altavoces a algo" que no se corresponde con el resultado que se alcanzará el día 29N.

El cambio en la comunicación política

Javier Caraballo le ha afeado a Marhuenda que insulte o desmerezca la formación de Jordi Wild y que no reconozca que la comunicación política ha cambiado "antes los candidatos iban al mercado y se fotografiaban con una merluza y so ya no llega, ahora tienen mucha penetración en estos programas de los youtubers".