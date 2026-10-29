La Junta Electoral abre otro expediente sancionador a Sánchez por su vídeo ante el Guernica

La Junta Electoral Central ha acordado este jueves abrir un nuevo expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta vez por el vídeo grabado en el interior del museo Reina Sofía y en el que utilizaba la imagen del 'Guernica' de Pablo Picasso. Se trata del segundo expediente abierto al líder socialista desde que convocó elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre.

En dicho vídeo, Sánchez aparece en el interior del museo nacional con el 'Guernica' detrás invocando el espíritu de 'No a la guerra' y presumiendo de haber mantenido los mismos principios, "sin dobles raseros", en todos los conflictos bélicos acaecidos en los últimos años en el mundo y "pese a las enormes presiones".

Sánchez recorre distintas salas, sin presencia de público, realizando ante el Guernica un balance de la actuación de su Gobierno en materia de política internacional, contraponiendo sus decisiones a las adoptadas por otros.

El presidente del Gobierno en un vídeo junto al Guernica (Vídeo compartido por Pedro Sánchez en su perfil de X)

La denuncia del PP

Tras la publicación del vídeo en la cuenta oficial del presidente, el Partido Popular no tardó en responder. Diversos políticos del grupo popular denunciaron la apropiación del museo y del famoso cuadro para grabar un 'spot' publicitario en precampaña electoral.

Por ello, el partido decidió elevar la denuncia a la Junta Electoral Central, solicitando la retirada del vídeo, la recopilación de información del Museo sobre las circunstancias de la grabación y que se recordase al Ministerio de Cultura y a los organismos dependientes que no pueden poner sus instalaciones y medios a disposición de los candidatos durante el periodo electoral.

Asimismo, el PP solicitó la apertura de un expediente sancionador, algo que ha acabado ocurriendo días después. La JEC ha declarado que la grabación y difusión de su vídeo podría haber vulnerado el artículo 50.2 de la LOREG, que prohíbe a los poderes públicos realizar actos de campaña con logros de gestión durante periodos electorales, así como el 53 de la misma ley, que limita la obtención gratuita de medios proporcionados por las administraciones públicas fuera del periodo de campaña electoral.

Asimismo, argumenta que el presidente "no se limitó" a realizar una reflexión general, sino que "introdujo referencias valorativas a las decisiones adoptadas por su Gobierno, y añade que, aunque no se produjeran gastos extraordinarios ni fuera necesario cerrar expresamente el Museo al público, lo cierto es que el jefe del Gobierno pudo acceder al recinto y realizar la grabación "en las condiciones propias de una visita institucional" y aprovechando su condición de presidente.

De esta forma, la JEC pide a Sánchez que proceda a retirar el vídeo denunciado de las redes sociales y recuerda tanto a la Presidencia del Gobierno como al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía "el deber de neutralidad institucional" exigible durante el periodo electoral y la prohibición de utilizar las instalaciones y recursos públicos para la realización de actuaciones de contenido electoralista.

Dos expedientes en esta precampaña

Al expediente abierto por el Guernica se suma el abierto tras la rueda de prensa que ofreció en la Moncloa el pasado 6 de octubre, después del Consejo de Ministros que aprobó los dos decretos ley sobre vivienda.

En ella, el líder del PSOE pidió "una mayoría más rotunda", lo que provocó que la JEC le abriera el 15 de octubre el primer expediente en esta precampaña electoral. Sin embargo, estos no son los únicos casos que afectan a Sánchez durante su carrera política.

Y es que hasta la fecha, ha sido castigado con multas económicas que suman un importe de 6.600 euros por vulnerar el principio de neutralidad institucional. La primera sanción, de 500 euros, se le impuso en enero de 2020 por conceder una entrevista televisiva en periodo electoral desde el Palacio de la Moncloa y tres años después, en octubre de 2023, se le sancionó con 2.200 euros por realizar manifestaciones con contenido electoralista en una rueda de prensa en Bruselas tras un Consejo Europeo.

Otra multa llegó en 2024 por aprovechar un acto oficial para defender al socialista Salvador Illa en la campaña de las elecciones catalanas y el último expediente se le abrió en las elecciones extremeñas por cargar contra los pactos de PP y Vox.

Elma Saiz, también expedientada

Por otro lado, la JEC ha acordado abrir otro expediente sancionador a la ministra de Inclusión y Portavoz, Elma Saiz, en su caso por las declaraciones que realizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado día 20, donde se refirió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como "especialista" en hacer "agujeros en bolsillo de los pensionistas y las cuentas de Seguridad Social".

"La fórmula empleada por la denunciada parece tener la intención de hacer un contraste entre la política de pensiones desarrollada durante el gobierno del PP y la implementada por el actual Ejecutivo", interpreta la JEC.