Jordi Wild, famoso youtuber que ha sido noticia en los últimos días tras entrevistar a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau, ha publicado un vídeo en su canal donde se disculpa por sus palabras sobre las víctimas de violencia de género.

Durante su entrevista a la candidata de Frente Amplio a las elecciones del 29N, Ada Colau, Wild aseguró que 44 víctimas de violencia de género en España, "por suerte", de 50 millones, era un porcentaje muy pequeño.

Por ello, una vez publicadas las tres entrevistas, el youtuber ha compartido un vídeo en su canal 'The Wild Proyect' donde analiza todo lo que no salió bien, destacando que aquellas palabras han sido lo más criticado.

Jordi Wild hace autocrítica

Las palabras del creador de contenido han generado polémica en redes sociales. Es por ello que Wild ha compartido un vídeo con sus seguidores disculpándose por sus palabras. "Me lié, es verdad, y tengo que hacer autocrítica y por esto estoy aquí haciendo este vídeo analizando lo que no ha salido bien de estas entrevistas", ha reconocido.

En este sentido, ha asumido que se expresó "fatal" y ha asegurado que se dio cuenta "incluso en el momento" de hacer esas declaraciones. "Esas cosas que sabes que lo que tienes en la cabeza no lo estás sabiendo explicar bien, pero ya te has enredado, tiras 'pa'lante' y yo sabía que eran frases que se podían sacar perfectamente de contexto", ha lamentado.

Asimismo, ha reivindicado su promesa de que las entrevistas se publicarían de manera íntegra, sin recortar nada. "Fui consciente, pero también os prometí que estas entrevistas iban a estar íntegras. Por lo tanto, si yo la liaba y la cagaba, pues eso iba a estar ahí. Queda claro para quien haya visto la entrevista de verdad, y de hecho la propia Colau salió a defenderme y se lo agradezco de corazón porque esto la honra, queda clarísimo que yo no estoy menospreciando ese dato horrible", ha destacado.

Por su parte, Wild ha recalcado que repitió "en diferentes ocasiones" que "ojalá fueran cero" las víctimas de violencia de género. "Yo quería poner una cifra en comparación con otra, me lié, es un tema muy sensible, es un tema muy delicado y es un tema que causa dolor a mucha gente y no tuve que explicarlo así y a quien le supo mal, le ofendió o incluso ha vivido experiencias le pido perdón, creo que me expresé mal pero es evidente que quien vea esa entrevista y quien vea ese fragmento entero se da cuenta de que no tengo mala intención", ha añadido.

Las críticas a sus polémicas declaraciones

A pesar de hacer públicas sus disculpas, el youtuber ha denunciado la "utilización maquiavélica y partidista" de esas declaraciones. Y es que al día siguiente de emitirse la entrevista, Irene Montero, candidata de Podemos, señaló las "las gravísimas palabras" del youtuber. "No nos matan lo suficiente...¿verdad, Jordi Wild?", se preguntó la también eurodiputada durante un acto de campaña en Canarias.

Un señalamiento que ha acabó con la defensa de la propia Ada Colau, quien aseveró que Jordi Wild está "totalmente en contra de esa violencia contra las mujeres", al tiempo que afirmó que también lo había dicho en la entrevista.

Además, la candidata ha solicitado a Wild que utilice su canal seguir hablando del tema. "Te pediría, por favor, que utilices ese altavoz y que seas aliado de las mujeres que decimos que ningún asesinato machista está justificado y que no queremos que ni una más sea asesinada".