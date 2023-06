Los gobiernos autonómicos que siguen en el aire y que pueden condicionar el 23J

A menos de un mes para las elecciones generales y tras la constitución de los ayuntamientos, la rueda autonómica sigue girando y la formación de algunos gobierno autonómicos sigue en el aire por las dificultades sobretodo de PP y Vox de llegar a un pacto de gobierno.

En Valencia, PP y Vox sí han conseguido llegar a un acuerdo, pero en otras comunidades como en Extremadura, la candidata del partido que lidera Feijóo se niega a compartir gobierno con un partido que, entre otras cosas, niega la violencia machista.

En Extremadura PP y Vox no se entienden

La formación de Abascal pide estar en los gobiernos autonómicos a cambio de facilitar la investidura del candidato que proponga el PP, como sucede en Extremadura, donde se acercan a una repetición electoral por la imposibilidad de acuerdo entre PP y Vox.

Ahora, el presidente de la Junta de Extremadura en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que se presentará a la investidura pese a no tener los apoyos para ser elegido presidente. Vara pide al resto de partidos que voten a la lista más votada y acusa al PP y a Vox de usar Extremadura como un laboratorio.

El PP de María Guardiola empató a 28 escaños con el PSOE y aunque al principio todo parecía apuntar que un acuerdo de PP y Vox alejaría a Vara de la presidencia de la Junta, el desacuerdo entre ambas formaciones acerca la posibilidad de repetición electoral en esta comunidad.

Por su parte, la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha insistido en 'Más de uno' en que nunca se abstendría para facilitar un nuevo gobierno del PSOE en Extremadura y considera que "lo sensato" es que Vox dé marcha atrás y facilite la gobernabilidad al PP.

Guardiola no quiere meter la ideología de Vox en su gobierno

María Guardiola ha explicado en numerosas ocasiones que en su gobierno no cabe un partido que niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes, y amenaza los derechos de las personas LGTBI. En consecuencia, y en coherencia, la puerta sigue cerrada a Vox.

"Lo que hemos hecho en Extremadura es lo que hemos venido diciendo desde el inicio, que no íbamos a gobernar con Vox y que queríamos gobernar en solitario", sostiene María Guardiola en 'Más de uno', quien asegura que mantendrá la misma posición siempre.

Vox defiende que el preacuerdo con el PP en Baleares no es de legislatura

El PP ganó las elecciones en Baleares consiguiendo 25 escaños, se quedó a cinco de la mayoría absoluta. Vox consiguió ocho, con lo que la candidata del PP a presidir las Islas Baleares Marga Prohens necesita que los diputados del partido de ultraderecha voten a favor del PP en la primera votación del debate de investidura o se abstengan en la segunda ronda.

De momento, PP y Vox han llegado a un preacuerdo que ha propiciado que el número siete de Vox al Parlament por Mallorca, el polémico xenófobo y negacionista Gabriel Le Senne, sea elegido presidente del Parlament. El PP se quedaría con la primera vicepresidencia y una secretaría.

Aun así, Vox Baleares dice que el preacuerdo con el PP no es ni programático ni de legislatura: "La negociación comienza ahora".

Tras la constitución del Parlament este martes, el reglamento determina que la sesión de investidura deberá tener lugar dentro de los 15 días siguientes y que ese pleno puede convocarse hasta con 48 horas de antelación. Con lo cual, PP y Vox cuentan con 15 días para avanzar en la negociación.

En todo caso, desde Vox han insistido en su voluntad de formar parte del Ejecutivo autonómico que pueda configurar Marga Prohens reiterando, eso sí, que un hipotético reparto de cargos "no ha estado todavía sobre la mesa".

El PP rechaza a Vox en Aragón

La formación de gobierno en Aragón sigue en el aire. El candidato del PP a presidir Aragón, Jorge Azcón, ganó las elecciones y cerró este martes una primera ronda de contactos con algunos partidos como los aragonesistas, ya que aunque el Partido aragonesista (PAR) cuenta sólo con un diputado, éste es clave para facilitar la investidura de Azcón, tras haber rechazado el PP incluir a Vox en su Gobierno.

Azcón necesitaría la abstención de Vox, de Teruel Existe y el voto a favor del diputado del Partido Aragonés (PAR) en el pleno de investidura. Teruel Existe ha anunciado que está dispuesto a abstenerse con tal de que Vox no entre en el gobierno.

El pulso entre PP y Vox continúa en Murcia

El candidato del PP a presidir la Región de Murcia, Fernando López Miras, que está a tan solo dos escaños de la mayoría absoluta, se sigue negando a constituir una nueva coalición gubernamental con Vox en la región. El popular ofrecerá un acuerdo programático para desbloquear la investidura.

Por su parte, Vox insiste en entrar en el gobierno autonómico y acusan al PP de bloquear la actividad parlamentaria de la Asamblea Regional, buscando sacar "rédito electoral" en las elecciones generales del próximo 23 de julio.

El líder de Vox en la Región de Murcia ha afirmado que ha abogado por modelos como Castilla y León o la Comunidad Valenciana para la Región de Murcia.

Desde el PP no son partidarios de repetir las elecciones autonómicas porque consideran que "no benefician a la Región de Murcia", pero insisten en que Vox no debe "bloquear" la investidura de Fernando López Miras porque no hay alternativa posible.

Diferencias entre PSN y PNV en Navarra

La conformación de un gobierno en Navarra a poco menos de un mes de las generales y con el papel determinante que juega EH Bildu para facilitar la investidura de María Chivite, podría ser un proceso incómodo para el PSOE.

Geroa Bai -formación en la que se integra el PNV- y el PSN son la causa del estancamiento de la formación de gobierno en Navarra. Geroa Bai quiere una negociación a dos con el PSN y exige que se aclare el papel institucional que tendrá cada formación en la nueva legislatura.

La presidenta de Navarra en funciones, María Chivite defiende que la ronda de contactos y negociaciones debe ser a tres, también con Podemos (Contigo Zurejin) con la posibilidad de poder reeditar el acuerdo actual. Además, ha anunciado que no romperá negociaciones con nadie.

Por su parte, EH Bildu recuerda a Chivite que son la tercera fuerza y que tendrá que hablar con su formación sobre el nuevo gobierno.