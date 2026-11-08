Feijóo pide a los directivos de Adif que devuelvan las gratificaciones que han cobrado

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, exigió este domingo a Adif retirar el plan de "gratificaciones" para directivos que el Consejo de Administración aprobó tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) porque "es vomitivo" que den luz verde a la entrega de primas apenas una semana después de una tragedia en la que han fallecido 69 personas.

"Exijo al Gobierno que devuelvan las gratificaciones que han cobrado. Es vomitivo que se les premie solo unos días después del accidente de Toledo", afirmó durante un mitin en el Pabellón Carranque de Málaga junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"¿Por qué vamos a premiarles? ¿Porque han fallado todo, porque han convertido el AVE en una vergüenza internacional, por los 115 muertos? Si tienen un ápice de dignidad, que lo devuelvan. Todo euro que tengan hay que destinarlo a la seguridad de los españoles y a indemnizar a las víctimas", añadió.

Adif renovó el miércoles su plan de incentivos para el comité directivo

Las declaraciones de Feijóo se producen después de que el diario 'El Mundo' publicase este sábado que Adif renovó el pasado miércoles su plan de incentivos para el comité directivo en una reunión extraordinaria de su consejo de administración presidida por Luis Pedro Marco de la Peña, horas antes de que el nuevo ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, aceptase su dimisión como presidente de la compañía.

Según la información de 'El Mundo', el acuerdo, que regirá entre 2026 y 2030, contempla un sistema de retribución variable vinculado a los objetivos de explotación, inversión y prestación del servicio. El anterior comité de dirección percibió 1,2 millones de euros en 2025.

Auditoría ferroviaria

Por otro lado, Feijóo prometió revisar "palmo a palmo" toda la red ferroviaria española si llega a La Moncloa, con especial atención a Andalucía. "Dedicaré el dinero de los españoles a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria, cada vía", aseguró antes de defender que España necesita recuperar "su credibilidad internacional" y conseguir que sus infraestructuras "funcionen".

Asimismo, advirtió a los ciudadanos de que el PSOE pretende que "esta campaña sirva para olvidar lo que ha pasado durante estos ocho años y lo que ha pasado en las últimas semanas" con "música" y "bailes", por lo que les reclamó que recuerden a las víctimas, así como "la inmoralidad" del Gobierno, cuando acudan a las urnas dentro de tres semanas.

Moreno también se refirió a la crisis ferroviaria, en su caso desde "la rabia". El barón del PP pidió a los españoles someter a Pedro Sánchez a un "castigo sereno y correcto, pero contundente" en las elecciones del 29 de noviembre "en memoria" de los 115 fallecidos y se mostró convencido de que las tragedias de Adamuz y Urda podrían haberse evitado con las inversiones y actuaciones necesarias en la red ferroviaria.