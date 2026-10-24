Exteriores ordena a las oficinas consulares que trabajen este fin de semana para cumplir el plazo de la 'ley de nietos'

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ordenado a las oficinas consulares que trabajen este sábado y domingo para "cumplir con el plazo del último auto" del Tribunal Supremo que avisa de multa al al Gobierno si no en los próximos cinco días facilita la lista de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'.

"Tras el último auto que establece un plazo se le ha trasladado a todos los consulados que es imperativo que entreguen los datos solicitados para cumplir con ese plazo", han confirmado fuentes de Exteriores este viernes, que han reiterado que se han puesto a disposición de los consultados "todo el personal de las Embajadas".

El alto tribunal ha requerido a Exteriores y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación "nominal" de las personas afectadas.

Desde el Departamento que dirige José Manuel Albares han afirmado que, desde que se recibieron los autos del Supremo, "se suspendieron todos los permisos y vacaciones de los consulados", y se les ordenó a las oficinas que "destinaran todo el personal que fuera necesario para cumplir los autos".

Tarea "urgente"

Asimismo, "se les trasladó que esta tarea era urgente y prioritaria". Según asegura Exteriores, se han autorizado "todas las solicitudes de refuerzo de personal que han solicitado los consulados".

En esta línea se ha pronunciado este viernes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolazos, que ha dicho que el Ministerio ya dio en su momento instrucciones a los consulados para que facilitará los nombres.

"Todos los esfuerzos" para un objetivo "difícil"

Posteriormente, desde el Ministerio que Albares han asegurado que tanto Exteriores como todos los consulados "están realizando todos los esfuerzos necesarios desde el primer auto del Tribunal Supremo para cumplir" con los mismos. Con todo, han garantizado que "se van a redoblar esfuerzos si aún cabe para cumplir con este nuevo auto".

Albares ha reconocido en los últimos días que será "muy difícil" que se pueda completar el proceso a tiempo, dado el margen "exiguo" que hay y ha defendido que todo el Servicio Exterior está "cumpliendo escrupulosamente el auto del Supremo".

Este martes desde Exteriores se trasladó que un total de 48 oficinas consulares repartidas en todo el mundo habían completado ya total o parcialmente el proceso para verificar quiénes de los nacionalizados por 'ley de nietos' son descendientes de exiliados y por tanto tienen derecho a votar en las elecciones del 29 de noviembre. Este dato no ha sido actualizado desde entonces.

El ministro de Exteriores ha explicado que el proceso debe realizarse manualmente para aquellos que completaron el proceso entre 2022 y 2025, cuando empezó a aplicarse el REGICIDIO. Según los datos de Exteriores, en el registro civil digital figuran 70.000 nombres de quienes recibieron la nacionalidad en 2025 y 2026 y que ya están en manos de la Oficina del Censo Electoral.

Multa de mil euros a los ministros

El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que "incumplan este requerimiento" y comunica la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".