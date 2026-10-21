Cuánta gente no votó en tu provincia en 2023

El pasado 23 de julio de 2023 tuvieron lugar las últimas elecciones generales. El Partido Popular fue el más votado por los españoles con 8.091.840 votos (el 33,1% del total), seguido del PSOE (7.760.970 votos y 31,7% del total), Vox (3.033.744 y 12,4%), Sumar (3.014.006 y 12,3%), ERC (462.883 y 1,9%), Junts (392.634 y 1,6%), EH Bildu (333.362 y 1,4%) y PNV (275.782 y 1,1%).

Un total de 24.743.612 votos emitidos por la ciudadanía, superando en un 4,17% la participación de los anteriores comicios del 10N en 2019. Hasta 24.283.142 fueron votos a candidaturas, 199.392 fueron votos en blanco y 261.078 acabaron siendo nulos.

Las personas que no votaron en cada provincia el 23J

Este es el número de personas que se abstuvieron de votar en las últimas generales en cada provincia:

A Coruña : 402.486

: 402.486 Albacete : 84.071

: 84.071 Alicante : 397.469

: 397.469 Almería : 191.709

: 191.709 Álava : 89.676

: 89.676 Asturias : 355.840

: 355.840 Ávila : 37.549

: 37.549 Badajoz : 152.469

: 152.469 Islas Baleares : 320.522

: 320.522 Barcelona : 1.554.780

: 1.554.780 Vizcaya : 328.039

: 328.039 Burgos : 91.515

: 91.515 Cáceres : 99.744

: 99.744 Cádiz : 373.157

: 373.157 Cantabria : 152.673

: 152.673 Castellón : 119.249

: 119.249 Ciudad Real : 104.600

: 104.600 Córdoba : 189.724

: 189.724 Cuenca : 37.414

: 37.414 Guipúzcoa : 206.908

: 206.908 Girona : 219.211

: 219.211 Granada : 255.992

: 255.992 Guadalajara : 54.239

: 54.239 Huelva : 141.643

: 141.643 Huesca : 52.243

: 52.243 Jaén : 144.714

: 144.714 León : 145.191

: 145.191 Lleida : 130.296

: 130.296 Lugo : 137.046

: 137.046 Madrid : 1.585.061

: 1.585.061 Málaga : 441.289

: 441.289 Murcia : 344.448

: 344.448 Navarra : 174.823

: 174.823 Ourense : 167.700

: 167.700 Palencia : 39.563

: 39.563 Las Palmas : 363.970

: 363.970 Pontevedra : 330.309

: 330.309 La Rioja : 75.146

: 75.146 Salamanca : 99.087

: 99.087 Santa Cruz de Tenerife : 380.440

: 380.440 Segovia : 29.509

: 29.509 Sevilla : 488.949

: 488.949 Soria : 24.611

: 24.611 Tarragona : 224.263

: 224.263 Teruel : 29.791

: 29.791 Toledo : 149.579

: 149.579 Valencia : 548.153

: 548.153 Valladolid : 112.069

: 112.069 Zamora : 58.327

: 58.327 Zaragoza : 216.650

: 216.650 Ceuta : 29.636

: 29.636 Melilla: 33.469

En total en nuestro país, 12.517.011 personas optaron por no votar en las últimas elecciones generales que acabaron aupando de nuevo a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Cuánta gente votó por provincia el 23J: los votos por partido en cada zona

Los datos desglosados por circunscripción en la última cita electoral quedaron así:

Provincia Total de votantes PSOE PP Vox Sumar

A Coruña 683.187 190.897 292.272 34.410 82.618

Álava 170.538 46.775 30.212 6.573 21.561

Albacete 223.917 76.322 88.299 36.750 15.834

Alicante 908.842 287.737 330.293 146.133 115.787

Almería 324.405 93.282 131.524 68.364 21.485

Asturias 603.183 205.049 212.816 74.571 88.630

Ávila 99.120 26.828 42.369 15.068 5.027

Badajoz 398.233 153.473 148.068 53.492 26.778

Barcelona 2.688.720 952.347 367.519 201.775 405.993

Bizkaia 614.944 157.448 70.533 16.069 66.592

Burgos 204.886 69.775 82.329 25.858 17.508

Cáceres 239.747 91.692 89.633 32.076 16.354

Cádiz 644.801 211.200 221.703 96.720 82.115

Cantabria 355.145 116.596 147.326 49.243 29.713

Castellón 311.581 100.530 108.302 48.913 44.187

Ciudad Real 286.895 100.102 114.709 46.046 17.405

Córdoba 455.564 144.080 169.976 62.526 61.594

Cuenca 115.280 42.528 45.255 17.700 6.325

Girona 327.159 93.448 31.341 22.706 35.344

Granada 509.486 165.862 185.996 81.080 58.567

Guadalajara 142.744 46.479 51.195 27.126 12.907

Gipuzkoa 378.965 87.709 32.721 7.877 40.081

Huelva 260.861 92.326 93.565 37.572 26.752

Huesca 121.148 40.307 45.783 15.155 13.774

Jaén 373.657 133.819 137.617 54.400 29.461

Las Palmas 534.912 175.671 136.857 77.343 54.369

León 277.726 92.578 101.605 35.451 18.577

Lleida 186.929 54.414 23.699 12.560 14.561

Lugo 200.709 60.163 99.769 8.643 10.287

Madrid 3.639.500 1.004.599 1.463.183 506.164 557.780

Málaga 798.557 239.172 302.000 129.758 96.652

Murcia 755.255 189.210 307.972 163.124 71.578

Navarra 345.095 93.553 57.134 19.491 43.922

Ourense 188.065 56.035 93.182 9.080 10.171

Palencia 98.079 33.613 40.709 12.504 5.877

Pontevedra 579.125 179.737 227.658 27.539 75.615

La Rioja 176.945 62.322 79.715 17.056 11.470

Salamanca 201.419 60.718 93.318 29.203 11.012

S.C. de Tenerife 500.777 165.590 174.770 - 53.632

Segovia 89.945 27.113 39.894 12.510 7.137

Sevilla 1.075.133 387.760 353.663 141.087 148.745

Soria 51.157 14.966 18.895 4.978 1.711

Tarragona 372.426 121.126 51.061 38.039 41.719

Teruel 76.561 22.226 26.586 9.932 4.126

Toledo 392.988 126.072 146.533 76.044 31.876

Valencia 1.451.187 461.353 483.469 218.657 242.839

Valladolid 319.312 103.596 129.170 47.948 28.049

Zamora 104.671 33.601 46.196 13.652 5.839

Zaragoza 523.410 159.858 186.776 79.376 69.925

Ceuta 33.674 11.332 12.918 7.752 821

Melilla 27.649 6.943 13.446 4.359 827