El CIS de Tezanos da como ganador a Pedro Sánchez y deja a PP y Vox sin mayoría absoluta

El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da al PSOE la victoria en las próximas elecciones con entre 134 y 143 escaños, mientras que PP y Vox no alcanzarían en ningún caso la mayoría absoluta en el Congreso.

El sondeo, elaborado a partir de más de 45.000 entrevistas, sitúa al PSOE en 33,3% de estimación de voto, frente al 25,5% que obtiene el Partido Popular. Por su parte, Vox registra un 18,4%, mientras que el Frente Amplio aparece con un 4,7%.

El estudio, publicado a pocas horas del comienzo de la campaña electoral, muestra como el PSOE se situaría como la fuerza más votada, seguido de los populares, que obtendrían entre 98 y 106 representantes. Vox ocuparía el tercer puesto, con una horquilla de entre 57 y 65 escaños.

El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 7 y el 30 de octubre, un período en el que se han podido recoger también las reacciones y percepciones ante el accidente ferroviario de Urda.

Sánchez incrementa su ventaja con el PP

Los datos mostrados por el CIS señalan que la suma de PP y el partido de Santiago Abascal se quedaría, en el mejor de los casos, a cinco diputados de la mayoría absoluta, que se encuentra en los 176 escaños.

Y es que la diferencia entre PSOE y PP vuelve a incrementarse después del barómetro del pasado mes de octubre. En él, los socialistas aventajaban al Partido Popular en cerca de doce puntos. Sin embargo, la diferencia se ha incrementado en esta última encuesta hasta, en el mejor de los casos, los 28 escaños.

En cuanto al resto de formaciones, ERC-Podemos contaría con una estimación del 3,1 % de los votos y podría conseguir entre 10 y 14 diputados. El Frente Amplio se movería entre los 7 y los 11 escaños. EH-Bildu obtendría un 1,8% de los apoyos, con una representación prevista de entre 7 y 10 diputados. Por último, Compromís: Front Valencià registraría un 1,6% y lograría entre 4 y 6 escaños, mientras que Adelante Andalucía, con un 1,5%, se situaría entre los 3 y los 4 representantes.

Sin efecto el accidente de Urda

El nuevo sondeo preelectoral del CIS muestra como la victoria de Sánchez se acentúa con el paso de las semanas a pesar del accidente ferroviario en Urda donde fallecieron 69 personas.

La encuesta, realizada entre el 7 y el 30 de octubre, apunta que los ciudadanos seguirían confiando en el actual líder del Ejecutivo a pesar del incidente y la posterior dimisión del Ministro de Transportes, Óscar Puente.

El organismo que dirige José Félix Tezanos ha dejado constancia de que las entrevistas "han sido personales en base a una muestra telefónica, mediante el sistema de entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI), con selección aleatoria y anónima de números de teléfonos fijos (14,6%) y móviles (85,4%)".