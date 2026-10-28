La carta de doce países europeos, entre ellos España, que alertó de posibles injerencias extranjeras en las elecciones

Los disturbios registrados durante los últimos días en Barcelona y Bilbao han generado teorías sobre quién puede estar detrás de ellos y sobre los posibles intentos de desestabilización a través de las redes sociales.

Una carta firmada por doce países europeos, entre ellos España, ya advirtió sobre las injerencias extranjeras en los procesos electorales.

El documento fue remitido a la Comisión Europea en enero de 2025, casi dos años antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Los gobiernos firmantes reclamaban una respuesta más contundente de Bruselas frente a los intentos impulsados desde el exterior para interferir en los procesos electorales.

"La confianza en los procesos electorales es la piedra angular de nuestras democracias", señalaba el texto, sobre las amenazas de injerencia externa.

Los doce países que advirtieron a Bruselas

La iniciativa fue respaldada por Bélgica, Chipre, Croacia, República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Rumanía, Eslovenia y España.

La misiva, conocida públicamente a finales de enero de 2025, estaba dirigida a los comisarios europeos Henna Virkkunen, responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, y Michael McGrath, encargado de Democracia, Justicia y Estado de Derecho.

Los firmantes trataron de advertir sobre las campañas de manipulación informativa para tratar de socavar la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos.

Por ello, solicitaron a la Comisión Europea que reforzara las herramientas disponibles para detectar y combatir estas interferencias, especialmente mediante una aplicación más firme de la Ley de Servicios Digitales.

También reclamaron una actuación coordinada entre los Estados miembros para proteger la integridad electoral frente a amenazas que pueden tener su origen fuera de la Unión Europea.

Las advertencias europeas y los disturbios de Barcelona y Bilbao

La relación entre aquella advertencia y los acontecimientos de los últimos días ha sido uno de los asuntos abordados en 'Por fin'.

Durante la tertulia, Elisa Beni ha recordado que los gobiernos europeos ya habían alertado de posibles interferencias en procesos electorales y ha cuestionado el origen de las convocatorias violentas difundidas por redes sociales.

"¿Quién puede querer que nos estemos peleando antes de unas elecciones sobre quién es el artífice de la violencia dentro de nosotros mismos?", se ha preguntado la periodista.

Su respuesta ha sido: "Alguien externo que quiere dividirnos".

Beni también ha llamado la atención sobre los carteles utilizados para convocar algunas movilizaciones, en los que aparecen mezclados símbolos políticos diferentes, como banderas españolas e ikurriñas.

A su juicio, esas combinaciones podrían apuntar a personas que conocen parcialmente la realidad política española, pero que no están familiarizadas con sus particularidades.

¿Hay pruebas de una injerencia extranjera?

Por el momento, no se ha demostrado que los disturbios de Barcelona o Bilbao hayan sido organizados desde el extranjero ni que respondan a una operación destinada a influir en las elecciones generales del 29N.

Las investigaciones policiales siguen abiertas y las autoridades no han identificado públicamente una estructura extranjera responsable de las convocatorias.

La carta de enero de 2025 advertía de los riesgos generales de manipulación informativa e interferencia electoral, sin anticipar episodios concretos de violencia callejera.

La distinción es importante porque las campañas de desinformación, los intentos de injerencia electoral y la organización de disturbios son fenómenos diferentes, aunque puedan coincidir en el uso de plataformas digitales.

Elisa Beni ha defendido en Onda Cero que los altercados podrían formar parte de una estrategia para aprovechar las tensiones sociales y políticas de distintos territorios.

"¿Quién puede estar utilizando las debilidades de cada uno de nuestros lugares para programar el caos?", ha planteado durante su intervención.