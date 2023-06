Ayuso, tras las declaraciones del número dos de Vox en Valencia: "Sánchez y Montero han soltado violadores"

Después de la polémica levantada en la Comunidad Valenciana por el 'número dos' de Vox al negar la violencia de género y las sucesivas críticas que ha desencadenado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado que son el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad los que desprotegen a las mujeres con la ley del 'sólo sí es sí'.

José María Llanos aseguró que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe", palabras que han provocado numerosas críticas. Temen un retroceso de los derechos de la mujer en Valencia ahora que Vox ha llegado al Gobierno con el PP.

Sin embargo, Díaz Ayuso ha matizado que "aquí quienes han desprotegido a la mujer han sido Pedro Sánchez e Irene Montero, soltando violadores, agresores sexuales y no haciendo nada para evitar que se sigan multiplicando la violencia contra los niños y contra las propias mujeres".

Así lo ha confirmado la presidenta de la Comunidad a los periodistas en el Palacio de Cibeles, donde ha asistido al nombramiento de José Luis Martínez- Almeida como alcalde de la ciudad de Madrid. "Yo ya he estado en esto hace cuatro años. Cada vez que hay pactos entre PP y Vox, nos vemos en las mismas. Ellos sabrán mejor lo que tienen que hacer", ha explicado Ayuso.

Lo más importante es nunca desproteger a las mujeres

Asimismo, la popular alega que "lo más importante es nunca desproteger a las mujeres, no soltar violadores, no beneficiar a agresores sexuales. Para mí, como mujer me parece muy importante eso".

Y añade que "es más llamativo el cariño y la admiración con la que el delegado del Gobierno ha hablado esta semana de Bildu. Oye, que alguien en la vida hable de ti como el delegado del Gobierno hablaba de Bildu en estos días. Con qué amor, con qué admiración. Y no digamos Otegi hacia el delegado del Gobierno en Madrid. Es enternecedor".