El PP abre la puerta a un posible gobierno con Vox: "Ha demostrado que se puede gobernar con ellos"

A falta de poco más de un mes para la llegada de las elecciones, el Partido Popular se ha mostrado abierto a un posible gobierno junto a Vox tras el 29N. Así lo ha expresado este viernes el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo durante su intervención en un desayuno informativo en Málaga.

El cabeza de lista por Málaga ha manifestado que su partido aspira a un gobierno en solitario en España, pero que Vox ya ha demostrado que se "puede gobernar con ellos".

Bendodo ha destacado los pactos entre ambos partidos en cuatro comunidades autónomas, asegurando que existe una buena relación con Vox. "Hay una buena relación con Vox, es un partido democrático y ha demostrado que se puede gobernar con ellos", ha destacado.

Bendodo confirma negociaciones con Vox para el Senado

Por otro lado, el vicesecretario ha señalado que, al igual que ya ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, existen "conversaciones con Vox para estar a la altura de las mayorías parlamentarias necesarias tanto en el Congreso como en el Senado, y si hay acuerdo, se anunciará".

De esta forma, el bloque de la derecha trata de unirse para hacer frente al pacto entre PSOE y Frente Amplio en el Senado. La estrategia perseguida por ambos boques es la de hacerse con el control de la Cámara Alta a través de una mayoría absoluta incontestable.

Asimismo, Bendodo ha insistido en que España se "juega mucho" en las elecciones del 29 de noviembre, las más "importantes de la historia de nuestra democracia". "No está en juego que gane el PP o el PSOE, sino que está en juego nuestro modelo de éxito de los últimos 40 años", ha indicado el vicesecretario del PP.