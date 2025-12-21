Resultados de las elecciones de Extremadura 2025 en Cáceres

La noche electoral en Extremadura ha marcado el inicio de una nueva etapa política en la comunidad. Tras el cierre de los colegios, el recuento avanza y comienza a perfilarse la correlación de fuerzas que determinará la composición de la Asamblea durante los próximos cuatro años.

En esta página puedes seguir la actualización continua de los datos oficiales, con el número de escaños adjudicados a cada partido, el porcentaje de voto escrutado y la evolución del recuento en tiempo real. El sistema se actualiza automáticamente con los datos de la Administración para ofrecer una fotografía precisa del avance del escrutinio.

A través de Onda Cero puedes consultar, minuto a minuto, quién encabeza la carrera electoral, cómo fluctúan los apoyos entre bloques y qué formación se aproxima a la mayoría necesaria para gobernar.

Sigue los resultados en Cáceres de las elecciones de Extremadura 2025.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 0.1% Actualizado a las: 20:28 Extremadura

Cáceres DATOS PACTOS Partido % Votos PP 38.09 96 PSOE 36.11 91 VOX 16.66 42 PODEMOS-IU-AV 6.34 16 EXTREMADURA UNIDA 1.19 3 MUNDO+JUSTO 0.39 1 NEX 0 0 PACMA 0 0 Cs 0 0 JUNTOS-LEVANTA 0 0 UED-SyT 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 73.83% +0.9 % Votos contabilizados: 254 0.1% Abstenciones: 90 26.16% Votos en blanco: 3 1.19% Votos nulos: 2 0.78%

Candidatos a las elecciones de Extremadura

Los comicios de este 21 de diciembre se celebran después de que la presidenta popular María Guardiola decidiera adelantar las elecciones ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos de 2026. Guardiola vuelve a liderar la lista del PP, manteniendo su apuesta por una propuesta centrada en la estabilidad y la gestión económica.

El PSOE, con Miguel Ángel Gallardo al frente, afronta estas elecciones con el desafío de frenar el desgaste acumulado y evitar un retroceso histórico en la región. Vox, representado por Óscar Fernández, aspira a reforzar su presencia institucional y a convertirse en un actor decisivo en la configuración del futuro Gobierno. Por su parte, Unidas por Extremadura (UpE) concurrirá nuevamente con Irene de Miguel, que insiste en una agenda marcada por la sostenibilidad, la igualdad y la defensa de los servicios públicos.

Cuál es la mayoría absoluta en Extremadura

La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 escaños, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 33 diputados. Esta cifra marca el umbral imprescindible para que un partido o una coalición pueda gobernar sin necesidad de apoyos externos, garantizando la aprobación de presupuestos y la estabilidad parlamentaria durante la legislatura.

En cada elección autonómica, el reparto de escaños se determina por circunscripciones provinciales y aplicación de la Ley d'Hondt, factores que pueden favorecer o penalizar a las formaciones según su implantación territorial. Por este motivo, alcanzar los 33 escaños se convierte en el eje central de la estrategia de todos los partidos, ya que define tanto la capacidad de gobernar en solitario como las combinaciones posibles para formar mayoría a través de pactos.

Cuáles fueron los resultados de las elecciones de Extremadura en 2023

Las elecciones autonómicas de 2023 en Extremadura dejaron un resultado muy ajustado, con un Parlamento fragmentado y sin una mayoría clara. El PP fue la fuerza más votada -con 237.384 apoyos- y consiguió un avance significativo en escaños, mientras que el PSOE perdió parte de su representación respecto a la legislatura anterior. Ambos obtuvieron 28 escaños. Vox consolidó su presencia institucional en la región -con 5 escaños- y UPE mantuvo un espacio más reducido dentro de la Cámara -con 4 escaños-.

La distribución final de escaños obligó a abrir un periodo de negociaciones en el que las mayorías dependían de pactos entre partidos, marcando un escenario político más competitivo que en ciclos anteriores. Estos resultados sirvieron además como referencia para entender la evolución del voto en la comunidad y las dinámicas que han llevado a la convocatoria de nuevas elecciones. Si quieres, puedo añadir una tabla o resumen numérico para completar este apartado.