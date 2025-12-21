Resultados de las elecciones de Extremadura 2025 en Almendralejo

Con la jornada electoral en Extremadura ya comienza a dibujarse el nuevo panorama político de la comunidad tras la votación de este domingo. Desde este momento ya es posible seguir cómo avanza el recuento y cómo se reparte la representación en la Asamblea.

En esta página puedes consultar resultados de Extremadura, en directo: número de escaños obtenidos por cada formación, porcentaje de voto acumulado y evolución del escrutinio conforme se actualizan las cifras procedentes del recuento.

A través de Onda Cero podrás seguir el minuto a minuto de la noche electoral y comprobar qué partido se sitúa en cabeza y cómo va quedando configurado el Parlamento extremeño conforme avanza el escrutinio. Sigue, demás, los resultados en el municipio de Almendralejo.

Elecciones a la A. de Extremadura de 21 D Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 21 D ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:28 Extremadura

Badajoz

Almendralejo DATOS 2023 Partido % Votos NEX 0 0 PACMA 0 0 PP 0 0 Cs 0 0 MUNDO+JUSTO 0 0 JUNTOS-LEVANTA 0 0 PODEMOS-IU-AV 0 0 PSOE 0 0 VOX 0 0 UED-SyT 0 0 Resumen del escrutinio: Participación: 0% -66.4 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Extremadura

Estas elecciones, convocadas de manera anticipada tras la imposibilidad de la presidenta popular María Guardiola para sacar adelante los Presupuestos de 2026, vuelven a situarla como candidata del PP, manteniendo su apuesta por un perfil orientado a la gestión y la estabilidad institucional.

El PSOE, por su parte, mantiene como cabeza de lista a Miguel Ángel Gallardo, que busca revalidar el proyecto socialista pese al desgaste político acumulado y con el reto de evitar un resultado que pueda convertirse en el peor histórico del partido en la región. Vox, con Óscar Fernández al frente, encara estos comicios con la expectativa de ampliar su espacio electoral e incrementar su capacidad de influencia.

Finalmente, Unidas por Extremadura (UpE) concurre de nuevo con Irene de Miguel, que defiende una agenda centrada en la transición ecológica, la igualdad y la protección de los servicios públicos.

Cuál es la mayoría absoluta en Extremadura

La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 escaños, por lo que la mayoría absoluta se alcanza con 33 diputados. Esta cifra marca el umbral imprescindible para que un partido o una coalición pueda gobernar sin necesidad de apoyos externos, garantizando la aprobación de presupuestos y la estabilidad parlamentaria durante la legislatura.

En cada elección autonómica, el reparto de escaños se determina por circunscripciones provinciales y aplicación de la Ley d'Hondt, factores que pueden favorecer o penalizar a las formaciones según su implantación territorial. Por este motivo, alcanzar los 33 escaños se convierte en el eje central de la estrategia de todos los partidos, ya que define tanto la capacidad de gobernar en solitario como las combinaciones posibles para formar mayoría a través de pactos.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones de Extremadura en 2023

Las elecciones autonómicas de 2023 en Extremadura dejaron un resultado muy ajustado, con un Parlamento fragmentado y sin una mayoría clara. El PP fue la fuerza más votada -con 237.384 apoyos- y consiguió un avance significativo en escaños, mientras que el PSOE perdió parte de su representación respecto a la legislatura anterior. Ambos obtuvieron 28 escaños. Vox consolidó su presencia institucional en la región -con 5 escaños- y UPE mantuvo un espacio más reducido dentro de la Cámara -con 4 escaños-.

La distribución final de escaños obligó a abrir un periodo de negociaciones en el que las mayorías dependían de pactos entre partidos, marcando un escenario político más competitivo que en ciclos anteriores. Estos resultados sirvieron además como referencia para entender la evolución del voto en la comunidad y las dinámicas que han llevado a la convocatoria de nuevas elecciones. Si quieres, puedo añadir una tabla o resumen numérico para completar este apartado.