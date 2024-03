Puigdemont inicia la carrera a su "restitución" como president con la vista puesta en el referéndum

Carles Puigdemont inició este jueves su carrera por la presidencia de la Generalitat tras anunciar públicamente su candidatura. "He decidido presentarme a las próximas elecciones al Parlament y proponer mi candidatura para la restitución de la Presidencia de la Generalitat, para retomar el camino que la represión y la división bloquearon", explicó desde Elna (Francia).

En lo que algunos han considerado su primer acto de campaña para las elecciones del próximo 12 de mayo, el expresident ha dejado claro que su objetivo sigue siendo el "reconocimiento nacional de Cataluña" y del "derecho a la autodeterminación".

"Tenemos el deber de intentar acordar un referéndum de autodeterminación, que ha sido siempre la primera de las opciones. Y si lo proponemos es porque es tan posible como lo era la amnistía. No hay ningún impedimento constitucional para que se organice un referéndum".

Además, aprovechó para poner en valor lo logrado con la Ley de Amnistía, de la que dijo que le permitirá trabajar "sin la amenaza de una represión feroz y omnívora, que aún pesa como una losa".

"La Ley de Amnistía comportará la revisión de un error en el cual cayeron tanto el PP como el PSOE, y que un estado de derecho no se puede permitir: el error de delegar en la policía y la judicatura lo que era claramente responsabilidad de la política", explicó el expresident.

Tiende la mano a ERC

El anuncio de su candidatura era esperado, pero no así la mano que tendió a ERC para presentar una lista unitaria a los próximos comicios. "La mejor propuesta para responder a las esperanzas de tanta gente sería una candidatura unitaria. Se que hay gente que no lo comparte, pero yo lo creo firmemente", ha explicado a la vez que recordaba que no ha habido una propuesta "tan movilizadora" como JxSí.

"Ni ERC ni Junts yendo por separado hemos podido convertirnos en el primer grupo parlamentario del país y tendremos que trabajar mucho para poder conseguirlo el próximo 12M. Por eso nunca he dejado de pedir unidad a riesgo de predicar en el desierto, porque se que cuando más hemos avanzado es cuando más unidos hemos ido".

La respuesta de ERC no tardó en llegar, y solo unas horas más tarde se desmarcaron de la propuesta argumentando que "después de abandonar el 'Govern del 52%' o votar en contra de los presupuestos más sociales de la historia de Cataluña, proponer una lista única en medio de reproches es repetir errores del pasado".

Cuándo podría volver a España

En su discurso de este jueves, Puigdemont aseguró que dejará "el exilio definitivamente" para estar presente en el pleno del Parlament si es candidato a la investidura tras los comicios del 12M.

"Se supone que los jueces habrán aplicado las disposiciones previstas en la Ley de Amnistía, pero ya sabemos que, si a un juez español le das un limón, te hace una crema catalana", ironizó.

"Si adoptan una actitud de rebeldía e insumisión y se niegan a cumplir la ley, asistiré igualmente al pleno si tengo la mayoría para ser investido", añadió.