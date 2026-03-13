Mañueco descarta cualquier pacto con el PSOE: "Cada voto que no sea para el PP, será un éxito del sanchismo"

El candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado en Onda Cero que afronta la recta final de campaña "con mucha ilusión" y con la experiencia de quien aspira a un tercer mandato. Ha defendido que el objetivo es "colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir" y ha subrayado que su proyecto no es "un gobierno de cuatro días, de cuatro semanas o de cuatro meses", sino para los próximos cuatro años.

Mañueco ha reivindicado el balance de su Ejecutivo y ha sostenido que Castilla y León cuenta con "los mejores servicios públicos de toda España en educación, en sanidad, en servicios sociales". Además, ha destacado que la comunidad tiene "más gente trabajando que nunca" y que todo ello se ha logrado "con los impuestos más bajos". En este sentido, ha defendido que la bajada fiscal ha permitido reactivar la economía, crecer "muy por encima de la media" y aumentar la recaudación.

En clave electoral, ha pedido concentrar el voto en el PP y ha advertido de que "cada voto que no sea para el Partido Popular será un éxito para el sanchismo". Ha cargado duramente contra el PSOE y ha insistido en que no quiere "el modelo de gestión del sanchismo en Castilla y León". De forma tajante, ha afirmado: "Yo no voy a pactar el gobierno con el sanchismo de Castilla y León2 y ha reiterado más adelante: "Nunca acordaremos el gobierno con el sanchismo de Castilla y León".

Sobre los posibles pactos tras el 15 de marzo, ha señalado que dialogará "con todos2, pero ha marcado una línea roja con los socialistas. Ha defendido que cualquier negociación se hará desde la comunidad y ha recalcado: "Todo aquello que afecte a Castilla y León lo negociará el Partido Popular de Castilla y León". Asimismo, ha sostenido que su prioridad es un acuerdo estable para cuatro años y ha admitido que prefiere gobernar en solitario, ya que, a su juicio, "fue mucho mejor el gobierno en solitario" que el de coalición.

Durante la entrevista, también ha defendido nuevas medidas como ayudas para el carnet de conducir, la adaptación de viviendas o la matrícula universitaria gratuita, asegurando que habrá financiación "igual que ha habido dinero para la educación gratuita de 0 a 3 años o el autobús gratuito".

En relación con los incendios, ha atribuido los episodios más graves a "circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales" y ha afirmado que se ha reforzado el operativo con más medios durante todo el año.

Finalmente, ha insistido en que el 15 de marzo se decide un modelo de comunidad y ha contrapuesto su "gestión eficaz, sólida" a lo que ha definido como el modelo del Gobierno central, reiterando su compromiso de estabilidad y apoyo a familias y sectores productivos.